'연수입 40억' 전현무, 결국 소신 발언했다…"결혼해도 경제권은 각자, 용돈 NO" ('혼자는못해')[종합]

시진=텐아시아DB

'연수입만 40억 이상'으로 알려진 전현무가 결혼 후 경제관에 대해 밝혔다.지난 3일 방송된 JTBC 예능 '혼자는 못해'에서 이대호가 게스트로 출연했다.이날 이대호는 경제권은 아내에게 있다며 “지금은 정해진 용돈 안에서 생활한다. 한 달에 400만 원을 받는다”고 밝혔다. 그는 용돈이 적다며 “운동선수 후배들 밥 한 번 사주면 100만 원은 순식간에 나간다. 선배인데 얻어먹기는 뭐하지 않냐”고 토로했다.추성훈도 “용돈제로 전환하는 건 절대 싫다”고 강조했다. 아직 미혼인 전현무 역시 “나도 추성훈 쪽이다. 용돈보다는 경제권 분리가 맞다”고 밝혔다. 이어 전현무는 “필요할 때 서로 주고받으면 되는 거 아니냐. 용돈을 받으면 사람이 자동으로 ‘쭈구리 모드’가 될 것 같다”고 덧붙였다.이대호는 사랑꾼 면모도 드러냈다. 그는 결혼 전 일본 리그 시절을 회상하며 "아내 아니면 결혼을 안 했을 것 같다"며 하루 영상통화를 최소 5번에서 최대 10번까지 했다고 밝혔다. 이에 전현무는 추성훈을 보며 "나는 성훈이 형이 형수님(야노시호)하고 영상통화하는 걸 한 번도 못 봤다"고 폭로했다.추성훈은 "왜 나한테 그러냐"면서도 "영상통화를 해본 적은 있지만 많이 하진 않는다"고 인정했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr