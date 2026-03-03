사진=MBN '현역가왕3' 캡처

'현역가왕3' 측이 불법 응원 투표에 대해 우려감을 표했다.3일 MBN 예능 '현역가왕3' 제작진 측은 "몇몇 참가자들의 불법 응원 투표 독려가 문제되고 있다"고 했다.제작진은 "참가자를 응원하는 팬의 마음이라는 점은 충분히 이해하지만, 방송이 나가기도 전, 투표번호와 경선 룰, 방송 내용이 스포일러 되고 있는 것에 강한 우려를 표한다"며 "이는 지난 11월부터 대한민국 국가대표가 되겠다는 일념으로 모든 것을 쏟아온 참가자들의 노력을 수포로 만드는 동시에 참가자들을 응원하며 진정한 국가대표 선발을 바라왔던 시청자들의 진심을 외면하는 행동"이라고 덧붙였다.이어 "특히 방송을 스포일러 하면서까지 행해지고 있는 사전 투표 독려와 관련해, 경연에 공정하게 임하고 있는 여타 참가자들이 상황을 바로잡아 줄 것을 호소하고 있는 만큼 상황을 주시하여 선의의 피해자가 나오지 않게 하겠다"고 강조했다.'현역가왕3'은 3일 저녁 결승전 1차전이 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr