사진=백지연 유튜브

사진=백지연 유튜브

사진=백지연 유튜브

사진=백지연 유튜브

사진=백지연 유튜브

사진=백지연 유튜브

사진=백지연 유튜브

사진=백지연 유튜브

사진=백지연 유튜브

사진=백지연 유튜브

배우 박신양이 드라마 '파리의 연인' 촬영 당시 디스크 파열을 겪었던 사실을 털어놨다2일 유튜브 채널 '지금백지연'에는 ''파리의 연인'을 다시 마주한 박신양의 반응은?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 박신양은 연기 활동 시절 겪었던 부상과 이후 삶의 변화를 솔직하게 이야기했다. 그는 "촬영 중 허리가 여러 번 크게 다쳤다"며 "'파리의 연인' 첫 장면에서 가방을 던지는 장면을 찍다가 허리를 다쳤고, 디스크가 파열됐다"고 말했다.이어 "한국에 돌아와 수술을 받으면 최소 3개월은 누워 있어야 한다고 했지만, 촬영 일정 때문에 그럴 수 없었다"며 "목발을 짚고 끝까지 촬영했다"고 당시 상황을 설명했다.박신양은 장기간 이어진 촬영 환경도 언급했다. 그는 "밤을 계속 새우는 촬영이 이어졌고, 결국 허리뿐 아니라 갑상선 문제까지 생겼다"고 밝혔다. 이어 "하루에 30분 정도만 움직일 수 있는 상태가 10년 가까이 이어졌다"고 덧붙였다.건강 문제 이후 그는 연기 외의 방식으로 삶을 돌아보게 됐다고 말했다. 몸이 완전히 회복되지 못한 시기, 멀리 있는 친구를 그리워하는 감정이 커졌고 이를 계기로 그림을 시작했다는 설명이다. 박신양은 "그림을 그려본 적이 없었는데 화방에서 재료를 사 와 처음부터 다시 시작했다"고 말했다.박신양은 그렇게 시작한 작업이 13년 넘게 이어졌다고 밝혔다. 지금까지 약 200점 정도의 그림을 그렸으며, 최근에는 연극적 요소를 결합한 전시도 준비 중이라고. 전시는 배우 10~15명이 참여하는 방식으로 구성되며, 관객이 작업실 안으로 들어온 듯한 구조를 실험할 계획이라고 설명했다.박신양은 연기와 예술에 대한 자신의 생각도 밝혔다. 그는 "연기를 하면서 '나는 누구인가'라는 질문이 계속 커졌다"며 "그 질문이 결국 그림으로 이어졌다"고 말했다.또한 어린 시절 미술 시간의 경험과 철학적 고민이 작업 방식에 영향을 줬다고 덧붙였다. 그는 "사과를 그리면서도 우리가 가진 고정관념이 무엇인지 계속 생각하게 된다"고 말했다.인터뷰 도중 배우 김정은과의 깜짝 전화 연결도 이뤄졌다. 박신양은 발신자 이름이 뜨자 곧바로 전화를 받았고, 김정은은 "깜짝 서프라이즈를 하려고 했는데 이름이 떠버렸다"며 웃음을 터뜨렸다.두 사람은 드라마 '파리의 연인' 촬영 당시를 떠올리며 자연스럽게 대화를 이어갔고, 김정은은 "비행기에서 옆자리에 앉아 열몇 시간 동안 가구 이야기만 하셨던 게 기억난다"고 회상했다. 박신양은 현재 준비 중인 전시에 대해 설명하며 초대했고, 김정은은 "꼭 보러 가겠다"고 화답하며 훈훈한 분위기를 더했다.끝으로 박신양은 전시와 함께 자신이 정리해 온 생각을 책으로 출간할 예정이라고 밝혔다. 그는 "그림과 전시를 어떻게 이어갈지에 대한 메모를 정리한 내용"이라고 밝혀 기대감을 높였다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr