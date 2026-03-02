사진=매니지먼트 시선

사진=매니지먼트 시선

배우 신혜선이 화보를 포근한 분위기로 물들였다. 그는 데뷔 초 조연 시절부터 꾸준히 탄탄한 연기력을 인정받아온 가운데, 올해 공개된 넷플릭스 '레이디 두아'에서 메인으로 활약하며 또 하나의 인생 캐릭터를 경신했다는 평가를 받고 있다.지난달 27일 소속사 매니지먼트 시선 측은 'VOGUE KOREA(보그 코리아)' 3월호와 함께한 신혜선의 화보 비하인드 컷을 여러 장 공개했다. 사진 속 신혜선은 '화려한 집순이' 콘셉트에 완벽히 녹아들어 눈길을 끈다. 그는 베개를 번쩍 들어 올린 채 환하게 웃으며 특유의 사랑스러운 에너지를 발산하는가 하면 매트리스에 기대앉아 여유로운 포즈로 나른하고 몽환적인 분위기를 연출했다.신혜선은 깊은 눈빛으로 클로즈업 컷을 완성, 한층 짙어진 무드를 선보였다. 그뿐만 아니라 그는 트렌치코트를 걸친 채 웅크린 포즈로 시크함까지 더해 독보적인 존재감을 자랑했다. 내추럴한 헤어와 은은한 메이크업, 포근한 침구와 클래식한 아이템이 어우러지며 러블리함과 따뜻한 무드를 동시에 담아내 매력적인 화보를 만들었다.신혜선은 화보 촬영 내내 스타일에 맞춰 다양한 포즈와 표정을 취하는 등 폭넓은 소화력을 입증했다. 그는 촬영 중간 모니터를 꼼꼼히 확인하며 디테일을 챙기는 프로페셔널한 모습으로 현장 스태프들의 찬사를 끌어냈다는 후문이다.인터뷰에서 신혜선은 배우로서 살아가는 원동력과 고민, 그리고 앞으로의 바람에 대해 "촬영할 때가 제일 재미있다. 나를 설레게 하는 역할과 이야기를 계속 기대할 수 있다는 사실이 배우라는 직업의 가장 좋은 점"이라며 연기를 향한 애정을 내비쳤다. 이어 그는 "매번 이전과는 다른 분위기의 역할을 맡으려 한다. 같은 목소리와 외양으로 어떻게 매번 다른 연기를 보여줄 수 있을지 고민하고 있다. 오래도록 질리지 않는 배우가 되고 싶다"고 전해 배우로서의 진지한 태도를 엿보게 했다.신혜선의 더 많은 화보와 인터뷰는 '보그 코리아' 3월호를 통해 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr