사진 = 안현모 인스타그램

방송인 안현모가 아찔한 어깨라인을 드러내며 미모를 자랑했다.최근 안현모는 자신의 인스타그램에 "2월은 연휴 덕분에 잘 놀았으니까 3월은 진짜 열심히 마치해야지"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 안현모는 야외 수영장을 배경으로 의자에 앉아 셀카를 찍는 안현모의 모습이 담겼다. 머리를 묶은 채 앞머리를 자연스럽게 내렸고 금테가 둘러진 대형 선글라스를 머리 위에 올린 상태에서 한 손으로 살짝 잡고 있다. 회색 톤의 민소매 원피스를 착용했으며 목에는 하트 장식이 달린 금목걸이를 레이어드해 포인트를 더했다. 뒤편에는 물이 채워진 수영장과 둥근 형태의 온수 풀, 선베드와 야자수 등 리조트 분위기의 풍경이 보인다. 또렷한 눈매와 차분한 표정이 화면 가득 담기며 단정한 분위기를 자아낸다.이를 본 팬들은 "언니 예뻐요", "너무 아름다우셔", "옷이 이쁘네요", "늘 본받네요", "이 포즈는 귀엽습니다", "내 롤모델", "품격 있는 미모", "지성과 미모의 완벽 조합", "분위기 진짜 좋다", "지적인 미소 너무 예쁘세요", "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "정말 우아해요", "늘 고상한 현모님" 등의 댓글을 남겼다.한편 안현모는 다양한 방송 및 MC 활동을 통해 대중과 소통하고 있다. 1983년생인 안현모는 한국외국어대학교 통번역대학원 국제회의통역 석사 출신으로 SBS에서 기자로 활동했었다. 또 안현모는 2017년 브랜뉴뮤직 대표 라이머와 결혼한 후 2023년 11월 파경을 맞았다. 이혼 이후에도 본업과 본업 외 활동을 활발하게 이어가고 있는 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr