사진 = 박주미 인스타그램

배우 박주미가 50대라고는 믿을 수 없는 미모를 자랑했다.최근 박주미는 자신의 인스타그램에 꽃 이모지와 함께 "꽃샘추위"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 박주미는 짙은 네이비 컬러 코트와 두툼한 머플러를 착용한 채 야외에서 포즈를 취하고 있다. 초록 잎이 무성한 나무를 배경으로 은은한 미소를 짓고 있으며 한쪽 어깨 위로 남편으로 추정되는 남성의 손이 살짝 얹혀 있다.이어진 사진에서는 브라운 톤의 문 앞에서 카메라를 가까이 둔 채 셀카를 찍는 모습이 담겼다. 머플러를 목에 감고 자연스럽게 늘어뜨린 긴 생머리가 돋보인다. 마지막 사진에서는 바람에 머리카락이 얼굴 위로 흩날리는 순간이 포착됐다. 또렷한 이목구비와 맑은 피부가 클로즈업 화면에 그대로 담기며 차분한 분위기를 자아낸다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "미인이시네요" "이쁘네요" "타고난 미인" "풍부한 머리" "동안 미모요" 등의 댓글을 남겼다.한편 박주미는 1972년생으로 2001년 비연예인 남편과 결혼했으며 슬하에 두 아들을 두고 있다. 박주미의 남편은 피혁 가공 업체를 운영하고 있으며 연 매출이 1300억 원에 달하는 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr