그룹 크레용팝 출신 초아가 쌍둥이 출산 후 조리원 생활을 시작했다.초아는 지난 2일 자신의 인스타그램 스토리에 "산후조리원 천국 누려볼게요"라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상을 순차적으로 게재했다.공개된 게시물들 속에는 초아가 출산 후 입원 중이던 병원에서 퇴원해 산후 조리원에 도착한 모습. 내부는 전신 마사지기부터 식사까지 호텔을 방불케 했다. 초아가 머물게 될 조리원은 경기도 한 곳에만 위치한 것으로 파악됐다.앞서 초아는 2024년 10월 자궁경부암 투병 사실을 알리며 임신을 바랐다. 이후 새벽부터 난임 전문 한의원에 대기하는 등 긴 노력을 기울인 초아는 지난해 9월 "소중한 생명이 찾아왔다"며 임신 소식을 밝혔다.당시 초아는 "2년 전 암 진단을 받고, 여러 대학병원에서 아이를 가질 수 없을 것이라 했지만 절대 포기하지 않았다"며 "여러 번의 자연 임신 시도 후 시험관 시술에 도전하게 됐고 1차 만에 아이가 찾아왔다"고 말했다.그러면서 "저는 경부가 없어 조산 위험이 있어 일부러 배아를 1개만 이식을 했는데도 스스로 자연 분열해 일란성쌍둥이가 되었다. 1% 확률"이라고 언급하기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr