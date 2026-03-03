사진=윤혜진 SNS

배우 엄태웅의 아내가 믿기지 않는 뼈말라 몸매의 정석을 보였다.윤혜진은 지난 2일 자신의 인스타그램 스토리에 "해야지 뭐 완료"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 윤혜진이 연휴에도 불구하고 헬스장을 찾은 모습. 특히 그는 중학생 딸을 둔 엄마라는 사실이 믿기지 않을 정도로 가느다란 팔과 다리, 그리고 등에 붙을 듯 쏙 들어간 복부를 보여주고 있어 눈길을 끌었다.한편 윤혜진은 2013년 엄태웅과 결혼해 슬하에 1녀를 두고 있다. 국립발레단 수석무용수와 모나코 몬테카를로 발레단에 몸 담았던 경력이 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr