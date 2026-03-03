구재이, ♥교수님이 호텔방 꾸며줬나…40대 됐다고 너무 좋아해

구재이가 40대를 맞이했다.최근 구재이는 자신의 계정을 통해 40세 생일파티를 한 모습을 게재했다. 공개된 사진 속 구재이는 화려한 파티를 하며 누구보다 신나게 40대를 반기는 모습.한편 구재이는 모델 출신 배우로 2006년에 연예계에 데뷔했다. 또 그는 2018년 프랑스의 한 대학교에 재직 중인 5세 연상의 교수와 결혼해 2020년 12월 득남했다. 현재는 남편을 따라 일본 도쿄에서 거주하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr