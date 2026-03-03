/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진= KBS JOY 무엇이든 물어보살

/ 사진= KBS JOY 무엇이든 물어보살

방송인 서장훈이 사연자에게 조언을 건넸다.KBS Joy '무엇이든 물어보살' 354회에서는 2년 전, 14살의 나이에 췌장암 진단을 받은 딸이 자꾸만 엇나가 고민이라는 아빠가 등장했다.24년 말, 명치 쪽 배가 계속 아프다는 딸을 데리고 동네 병원에서 각종 처방을 받았으나 차도가 없어 인근 대학병원에 방문하게 됐고, 세부 검사를 통해 췌장 머리 쪽에 6~7cm 가량의 종양을 발견하게 됐다고.이후 서울로 이송해 위급 사항으로 바로 수술을 진행해 췌장 머리부터 담낭, 담도, 십이지장까지 여러 장기를 절제하게 됐다고 설명했다.아빠는 "이후 건강관리를 위해 집 근처 가벼운 활동만 가능한데, 딸은 학교에 간다고 나가서는 등교하지 않거나, 화장실에 다녀온다며 무단 조퇴까지 해 걱정된다"라고 말하자 서장훈은 "아빠 얘기대로라면 엄청 혼날 텐데 어떻게 여기 올 생각을 했냐"라고 묻고 딸은 차분히 "잘못한 게 맞아 혼날 생각은 하고 있다"고 이야기했다.딸은 "입원해 있는 동안 SNS를 통해 친구들이 노는 모습을 보니 부러웠다", "퇴원 후에도 밖에 나가지 못하게 해 답답했다"고 자신의 이야기를 털어놓기도 했다.수술 4개월 차 가출을 한 딸을 찾기 위해 경찰에 신고까지 했던 이야기를 전하자 이수근과 서장훈은 "아빠 입장에서는 당연히 걱정되는 일", "건강을 걱정할 뿐", "오랜 시간 건강하게 사려면 관리가 필요하다"라며 아빠의 이야기에 힘을 싣는다.한편, 아프기 전 딸의 연애 사실에 심한 체벌을 했단 사실에 이수근은 "같은 부모 입장에서 생각해봤는데, 딸의 그런 모습을 지켜봤다고 생각하니 포크레인으로 놀이터 밀어버리고 싶은 심정"이라며 "아빠가 미안한 마음이 있어 딸에 대한 애착이 각별히 큰 것 같다"라며 딸을 위로했다.'무엇이든 물어보살'은 월요일 밤 8시 KBS Joy에서 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr