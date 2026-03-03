배우 톰 홀랜드, 젠데이아 콜먼/사진=텐아시아 사진DB

할리우드 배우 톰 홀랜드와 젠데이아가 측근의 증언을 통해 부부의 연을 맺었단 의혹이 수면 위로 떠올랐다.최근 젠데이아를 전담해 온 한 스타일리스트는 '2025 액터 어워즈' 레드카펫 행사장에 참석해 "결혼식은 이미 끝났다(The wedding has already happened)"고 발언했다. 해당 관계자는 "당신들이 놓친 것"이라면서 진위를 묻는 취재진의 반복된 물음에도 "아주 사실이다"라고 확언하며 톰 홀랜드와 젠데이아의 혼인을 기정사실화했다.이들은 2017년 개봉한 영화 '스파이더맨: 홈커밍' 출연을 계기로 인연을 맺었다. 이후 2021년 외부에서 함께 데이트하는 모습이 파파라치 등 카메라에 담긴 것을 계기로 현재까지 열애 사실을 공개하고 교제를 지속 중이다.두 사람의 결혼 관련 소문이 불거진 것은 이번이 처음은 아니다. 작년 1월 골든글로브 시상식 당시 젠데이아가 왼손 약지에 다이아몬드 반지를 착용한 채 공식 석상에 등장했기 때문이다. 당시 다수의 외신은 해당 반지를 근거로 이들이 2024년 이미 약혼 단계를 밟았다고 보도한 바 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr