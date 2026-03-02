홈 연예가화제 유니스, 미주 투어 성공적 마무리...설레는 귀국길 [TV10] 입력 2026.03.02 07:17 수정 2026.03.02 07:17 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 그룹 유니스가 첫 미주 투어 '2026 UNIS 1ST TOUR : Ever Last' 일정을 마치고 2일 오전 인천국제공항을 통해 미국에서 입국했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 "개판이네"…이효리, 집 공개했다가 전국 '다견가정' 들고 일어날라 '♥변요한과 혼인신고' 티파니, 19년 만에 '럽스타그램' 시작…소녀시대 외 첫 SNS 팔로우 김보라, 3년 연애하고 11개월 만에 파혼…"사랑을 해라" 의미심장 눈길 ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT