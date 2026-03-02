이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '쯔양밖정원'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '쯔양밖정원'

'대식가' 유튜버 쯔양이 자신의 실제 체성분과 체력 측정 결과를 공개했다.1일 채널 '쯔양밖정원'에는 "하루 30000칼로리 먹는 대식가의 몸무게와 체력은 어떨까?"라는 제목의 영상이 올라왔다.올해로 서른 살을 맞이했다는 쯔양은 "나이가 들면서 체력 등급이 궁금해졌다"며 국민체력인증센터를 찾아 본격적인 검사에 나섰다.검사 전 상담에서 쯔양은 현재 자신의 몸 상태에 대해 우려를 표했다. 그는 "요즘은 계단 5개 올라가는 것도 힘들다"며 "예전에는 운동을 병행하며 58kg까지 체중을 증량했다"고 밝혔다.하지만 최근 운동을 중단하면서 살이 급격히 빠졌다고. 현재는 14kg 정도 감량된 상태라고 털어놨다.가장 먼저 '인바디' 검사를 하게 된 쯔양은 키를 재는 곳에 올라가 "나 키 160 넘는다니까"며 자신감을 보였다. 실제로 쯔양의 신장은 161.7cm, 몸무게는 45.8kg으로 측정됐다. 함께 동행한 매니저는 평소 쯔양이 대식가이지만 '45.8kg'라는 몸무게에 놀라움을 감추지 못했다.특히 골격근량은 '18.%'으로 '표준 이하'였으며, 체지방률은 '26.5%'로 나타났다.본격적인 체력 측정이 시작됐고, 쯔양은 의외의 모습을 보였다. 결국 유연성과 심폐지구력은 1등급, 근지구력은 2등급을 기록하며 선전했으나, 가장 핵심인 '근력'에서 3등급을 받았다. 결국 종합 체력 등급은 3등급으로 최종 판정됐다.측정 담당자는 쯔양의 수치를 보며 "근육량이 너무 적다"며 "이 정도 수치면 사실 청소년기인 고등학생 수준에 불과하다"고 얘기했다. 충격적인 진단 결과에 쯔양은 "운동 안 하니까 살이 쑥 빠졌다"며 "건강을 생각할 나이가 돼서 저도 운동을 열심히 하겠다. 여러분들도 건강 챙기시라"고 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr