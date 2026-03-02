사진=티파니영 SNS

그룹 소녀시대 멤버 티파니 영이 동료 최수영을 향한 각별한 애정을 보였다.티파니 영은 지난 28일 자신의 인스타그램에 "february finale🩷"(2월 피날레)라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 티파니 영이 수영과 함께 보냈던 일상들을 20장으로 압축한 모습. 특히 자신의 혼인신고 사실이 알려지면서 그룹 내 첫 번째 품절녀가 되자 15년째 공개 연애 중인 수영을 조명해 눈길을 끌었다.앞서 지난달 27일 티파니 영과 교제 중인 배우 변요한의 소속사 TEAMHOPE(팀 호프)는 "두 사람이 오늘 서로에 대한 깊은 신뢰와 사랑을 바탕으로 혼인신고를 마쳤다"고 전했다.두 사람은 디즈니+ 시리즈 '삼식이 삼촌'에 함께 출연하며 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전한 것으로 전해졌다. 두 사람은 지난해 12월 각자의 인스타그램을 통해 손편지로 교제 사실을 인정했다.한편 변요한은 2011년 단편 영화로 데뷔했다. 이후 영화 '들개', '소셜포비아', '당신, 거기 있어줄래요', '하루', '자산어보', '보이스', '한산: 용의 출현', '독전2', '그녀가 죽었다'에 출연했다.안방에도 부지런히 얼굴을 비췄다. 드라마 '미생', '육룡이 나르샤', '미스터 션샤인', '백설공주에게 죽음을-Black Out' 등으로 활약했다. 올해는 영화 '파반느'와 '타짜4'로 관객들과 만날 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr