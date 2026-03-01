옹성우, 유명 여아이돌 남친되더니…나이 안 믿기는 '곰돌이 잠옷' 착장

가수 겸 배우 옹성우의 동안 외모가 놀라움을 자아냈다.최근 옹성우는 자신의 인스타그램에 "한참 곰돌이 잠옷 입고 잠들 나이 95년생"이라는 멘트와 셀카를 게시했다.사진 속 옹성우는 브라운과 아이보리 컬러가 섞인 곰돌이 패턴의 잠옷을 착용하고 있다. 부드러운 소재의 상의는 단추가 달린 파자마 스타일로 안에는 흰 티셔츠를 레이어드했다. 카메라를 향해 부드럽게 미소 짓는 얼굴이 클로즈업으로 담겼으며 자연스럽게 내려온 앞머리와 또렷한 눈매가 인상적이다.이어진 사진에서는 같은 잠옷의 후드를 머리에 쓴 모습이 담겼다. 후드에는 둥근 곰 귀 모양 장식이 달려 있으며 옹성우는 손으로 브이 포즈를 취한 채 카메라를 응시하고 있다. 벽을 배경으로 소파에 기대앉은 편안한 분위기 속에서 잠옷 특유의 포근한 질감이 그대로 전해진다.이를 본 팬들은 "나의 귀여운 곰", "백살먹어도 곰돌이 입어주세요", "으아 너모귀여오", "화이팅", "귀여워용", "너무 사랑스러워" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.그런가하면 옹성우는 블랙핑크 지수와 함께 넷플릭스 '월간남친'에서 호흡을 맞춘다. '월간남친'은 현실 생활에 지친 웹툰 PD 미래(지수 분)가 가상 연애 시뮬레이션을 통해 연애를 구독하고 체험해 보는 로망 실현 로맨틱 코미디다. 옹성우는 서강준, 이수혁, 이재욱, 이현욱, 김영대, 박재범과 함께 특별출연하며 서로 다른 매력으로 지수와 함께 로맨틱 모먼트를 펼칠 예정이다.한편 1995년생인 옹성우는 2017년 Mnet 서바이벌 '프로듀스 101' 시즌2를 통해 프로젝트 그룹 '워너원'으로 데뷔했다. 이후 수 많은 작품을 통해 연기력을 뽐냈으며 워너원 재결합도 앞두고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr