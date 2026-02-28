이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '랄랄'

랄랄이 중국 상해서 177만원치 훠궈를 계산했다.지난 27일 채널 ‘랄랄’에는 "중국어 못해서 한 끼에 177만 원 나온 브이로그"라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에서 랄랄은 지인들과 함께 중국 상하이에서 한 훠궈 음식점을 방문했다. 중국어가 익숙하지 않던 일행은 번역기를 활용해 "4명이 먹는 양이 맞냐"고 확인을 하며 여러 가지 음식을 주문했다.식당 직원은 "야채랑 완자류가 너무 많은 것 같다"며 주문 메뉴를 조정해 주는 등 비교적 친절하게 응대했다.이들은 생선과 달팽이 요리, 솥밥, 초코 푸딩, 훠궈를 차례로 맛보았고, 랄랄은 식사를 하면서 "살 안 쪄", "다 단백질이니까 괜찮아", "너무 맛있어"며 음식 맛에 감탄했다.또 랄랄은 "이런 게 진짜 중식이랄까. 한국에서 뭘 먹은 거지? 이런 느낌이다"며 주문한 음식에 만족감을 드러냈다.하지만 식사를 마친 뒤 계산서를 확인한 일행은 놀라움을 감추지 못헀다. 총금액은 8479위안으로, 한화 약 177만 원 수준이었던 것.당황한 일행은 온라인 AI 서비스인 챗 GPT에 '음식 가격'에 대한 조언을 요청했다.AI는 "(음식 가격을) 1700위안 잘 못 본 거 아니냐. 이상하다"며 "허걱 170만 원이 4명이서 나왔다고? 그럼 1인당 42만5천 원인데 거의 고급 호텔 스위트룸 디너 가격이야. 170만 원은 비정상적으로 높아"는 취지의 분석을 내놓았다.결국 랄랄은 "정말 너무 좋았던 기억을 가지고 바로 한국으로 돌아가자"고 말해 폭소케했다.영상이 공개된 이후 온라인 커뮤니티를 중심으로 다양한 의견이 이어지고 있다. 일부 네티즌들 "상하이 사는데 불가능한 금액이다", "바가지 쓴 것 아니냐", "사기당한 것 같은데?" 등의 반응을 보였다. 또 "상하이 물가를 고려할 때 훠궈 한 끼에 170만 원은 지나치게 높은 금액"이라며, 외국인 관광객을 대상으로 한 메뉴 유도 가능성을 제기하기도 했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr