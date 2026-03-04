사진=티캐스트 E채널

'용감한 형사들'에서 참혹한 범죄를 추적하는 형사들의 고군분투가 그려졌다. 앞서 이 프로그램은 이이경이 진행자로 활약해왔으나, 그의 사생활 의혹이 불거지면서 지난해 12월 잠정 하차했고 이후 당분간 게스트 체제로 진행된다고 밝혔다. 이이경 잠정 하차 후 3개월이 되어가는 현재 시점까지 복귀 소식은 전해지지 않고 있다.지난달 27일 방송된 티캐스트 E채널 '용감한 형사들4'(연출 이지선) 73회에는 일산동부경찰서 김진성 경감과 과학수사대(KCSI) 윤외출 전 경무관, 김진수 경감이 출연해 수사 일지를 공개했다. 또 배우 이상엽이 게스트로 함께했다. 그는 "작년 봄 포장마차에서 '용형' PD님을 만났다"면서 "문득 생각나 새해 인사를 드렸는데 초대해 주셨다"고 출연 계기를 공개했다. 이어 "형사님들을 뵙기도 했는데 안광이 다르더라. 눈빛이 살아있다는 걸 느꼈다"고 이야기했다.이날 소개된 첫 번째 사건은 "불이 아주 크게 났다"는 다급한 신고로 시작됐다. 한 지역 가구 공장 창고에서 발생한 화재로 2층 창고와 차량이 전소됐고, 현장에서는 50대 후반 남성이 심하게 훼손된 채 발견됐다. 인근 CCTV에는 헬멧을 벗지 않은 채 건물에 출입한 뒤 오토바이를 타고 떠나는 인물이 포착됐고, 직후 창고에서 연기가 피어올랐다. 영상을 본 피해자의 아내는 "남편을 그렇게 할 사람은 제 아들밖에 없다"고 말해 충격을 안겼다.범인은 아들 최 씨(가명)였다. 사건 전 아버지는 아들 문제로 여러 차례 신고한 바 있다. 현관문에 오물을 묻히거나 순간접착제를 바르고, 차량 브레이크 호스를 절단하거나 타이어를 훼손하는 등 위협 행위가 이어졌다. 부모는 협박에 못 이겨 재산 일부를 처분해 8천만 원을 건넨 뒤 거처를 옮겼다. 최 씨는 사건 발생 5년 전 베트남 유학 중 아버지가 보낸 건강식품 때문에 건강이 안 좋아졌다며 귀국했고, 이후 약값 명목으로 150만 원을 요구했다. "10억 원 치료비를 내라" "부모로 생각하지 않는다"는 등 비이성적 발언도 이어졌다.화재 발생 4시간 만에 긴급 체포된 그는 범행에 대해서는 묵비권을 행사했지만, 어린 시절 학대를 당했고 이상한 약을 먹게 했다며 아버지를 원망했다. 방화 직후 외할아버지 납골당 인근으로 이동해 범행 당시 옷을 태운 정황이 확인됐다. 과학수사 결과 신발에서 혈흔이 발견됐고, 휴대전화에서는 브레이크 호스 절단 방법, 부모 재산 조회 및 상속 방법, 존속살해 감형 판례 등을 검색한 기록이 나왔다. 부모에게 받은 돈으로 코 수술과 비뇨기과 수술을 받은 사실도 드러났다.권일용 프로파일러는 "망상으로 인해 정상적인 판단을 왜곡되게 받아들이면서 범행이 이어진 것으로 추측된다. 물론 범행 준비 정황을 볼 때 정신이 완전히 와해한 상태는 아니었다"고 분석했다. 범행을 부인하던 최 씨는 사선 변호사 선임 이후 아버지의 목을 세 차례 졸라 살해하고 방화한 사실을 인정했다. 그는 무기징역을 선고받았다. 안정환은 "너무 안타깝다"며 씁쓸함을 감추지 못했다.두 번째 사건은 8500명이 투입됐지만, 단서를 찾지 못했던 대규모 실종 사건으로, 함께 거주하던 40대 여성 두 명이 차를 타고 외출한 뒤 연락이 끊겼고, 실종자 중 한 명의 언니가 신고하면서 수사가 시작됐다. 실종 당일 휴대전화 위치는 집 근처에서 한 차례, 20여 분 떨어진 야산 인근에서 또 한차례 잡혔다. 통화 시간은 각각 2초에 불과했고, 이후 휴대전화는 배터리가 분리된 채 꺼졌다. 다음 날 잠시 전원이 켜지며 지인들에게 "이상한 소리가 들려 잠시 피해 있겠다" "오해받고 있다"는 내용의 문자가 발송됐지만, 수사 혼선을 위한 조작으로 보였다.두 여성은 식당에서 일하다 친해졌으며, 번 돈으로 사채업을 해왔다. 채무 규모는 5백만 원에서 5천만 원에 달했다. 실종 당일 5천만 원 채무자가 이자를 지급하러 방문했지만, 용의선상에 오른 인물은 없었다. 대대적 수색에도 시신과 차량은 발견되지 않으면서 수사는 폐차장과 중고차 매매장으로 확대됐다. 결정적 단서는 중고차 부품 판매자의 제보였다. 그는 엔진을 수출했는데, 엔진 번호 대조 결과 실종 차량과 일치했다. 견인차를 부른 30대 남성은 "아는 형님의 부탁"이라고 진술했고, 그가 지목한 '형님'은 전과 17범의 47세 남성이자 5천만 원 채무자의 남편으로 드러났다.범인은 이자 문제로 다투다 우발적으로 범행을 저질렀다고 주장했다. 그러나 그는 사냥용 엽총을 낚시가방에 숨겨 차량으로 옮겼고, 피해자들을 외진 곳으로 데려가 각각 2발과 1발을 발사했다. 이후 시신을 부모 산소 인근에 암매장했다. 문자 발송은 길 가던 학생에게 돈을 주고 대신 시킨 것으로 확인됐다. 견인 기사를 불렀던 후배는 공범으로, 범인은 피 묻은 옷과 엽총 처리를 지시했다. 범인은 무기징역을, 후배를 포함한 4명의 폐차 가담자는 징역형의 집행유예를 선고받았다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr