사진=MBC

사진=MBC

MBC '전지적 참견 시점'에 '중식 여신' 박은영 셰프가 출격, 첫 독립 레스토랑을 공개하며 화려한 중식으로 시청자들의 오감을 자극할 예정이다.오늘(28일) 방송되는 '전지적 참견 시점' 387회에서는 15년 차 셰프인 박은영의 첫 독립 레스토랑이 전격 공개된다. 이날 박은영은 후배 셰프들과 함께 '흑백요리사'에서 첫 순서로 합격을 안겨주었던 시그니처 동파육 만두를 빚으며 영업 준비에 나선다. 레스토랑 오픈 이후, 동파육 만두의 폭발적인 인기로 인해 만두를 못 싸던 직원들마저 '만두 전문가'가 될 정도였다고.본격적인 영업이 시작되자 고추장 버터를 더한 이색 짜장면부터 시래기를 가미한 사천식 생선탕까지, 중식의 고정관념을 깨는 박은영 셰프만의 독창적인 레시피가 특히 눈길을 사로잡는다. 박은영 셰프의 손끝에서 펼쳐지는 화려한 불쇼와 웍질도 이번 회차의 관전 포인트다.박은영의 영원한 스승이자 중식대가 여경래 셰프가 레스토랑에 방문, 추억의 된장 짜장을 함께 먹으며 속 깊은 이야기를 나눈다. 여경래 셰프는 오랜 제자 박은영의 독립에 대한 솔직한 마음을 털어놔 보는 이들의 뭉클함을 자아낸다. 그런가 하면 두 사람은 '흑백요리사3' 출전 가능성에 관해 이야기 하며 모두의 이목을 집중시킨다. 새로운 시즌에서 '4인 1팀' 식당 대결 팀전으로 진행된다는 룰이 공개되며, 스승 여경래와 제자 박은영이 각자의 팀을 이끌고 맞붙게 될 가능성이 생긴 것. 중식계의 자존심을 건 사제 간의 살벌한 '집안싸움'이 성사될지 관심이 쏠린다.두 사람은 추억이 깃든 서울 풍물시장을 방문해 엉뚱한 사제 케미를 뽐낸다. 특히 과거 골동품이 가득한 시장에서 '인생 역전'을 꿈꿨던 기상천외한 에피소드도 공개된다. 한 장에 3,500억 원의 가치가 있다고 믿었던 그림을 발견하고는 무려 100장을 저점 매수했다는 것. "이제 짜장 안 볶아도 된다"며 은퇴까지 꿈꿨던 중식 레전드들의 귀여운 야망이 과연 실현되었을지, 그 결말이 궁금해진다.'중식 여신' 박은영 셰프의 화려한 중식 세계와 '중식대가' 여경래 셰프의 케미 넘치는 모습은 오늘(28일) 토요일 밤 11시 10분 '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr