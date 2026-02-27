사진=텐아시아DB

1999년 데뷔한 배우 김무열이 '크레이지 투어'를 통해 생애 첫 고정 예능에 도전한다. 한편 김무열은 배우 윤승아와 백년가약을 맺었다.27일 서울 마포구 상암DMC푸르지오 S-city 1층 쇼킹케이팝센터에서 ENA 예능 '크레이지 투어' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 가수 비, 이승훈, 배우 김무열, 방송인 빠니보틀, 오동인 PD, 송가희 PD가 참석했다.'크레이지 투어'는 ENA 예능 '지구마불 세계여행'의 세계관을 바탕으로 한 스핀오프 프로그램으로, 오직 크레이지한 경험만을 찾아 떠나는 여행 예능이다.김무열은 이번 프로그램을 통해 생애 첫 고정 예능에 나선다. 그는 "촬영 전까지만 해도 현실감각이 없었다. 근데 실제로 여행해 보니 '현실감각을 잊고 살았구나'라는 생각이 들 정도로 살아있는 감정을 느낄 수 있었다"라며 촬영 소감을 밝혔다.출연 계기를 묻자 김무열은 "평소 친한 친구인 비가 출연한다고 해서 더 관심이 갔다. 둘이 통화하며 쿨하게 '가자!'라고 했다. 그래서 망설임 없이 출연하게 됐다"고 답했다. 끝으로 그는 "크레이지한 체험을 정말 많이 했다. 보면서 조금 무서워하실 시청자분들도 계실 것 같은데 분명 재미있을 것"이라며 관심을 요청했다.'크레이지 투어'는 오는 28일 오후 7시 50분에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr