가수 소유 / 사진 = 소유 유튜브 채널 캡처

그룹 씨스타 출신 가수 소유가 20kg를 감량할 수 있었던 운동법을 공개했다.26일 유튜브 채널 '소유기 SOYOUGI'에는 '소유가 하는 관리가 어떤 거냐구요? 모두 알려드립니다"라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 소유는 "많은 분들이 피부 관리, 바디 관리 어떻게 하냐고 질문을 주셨다"며 말문을 열었다.이날 소유는 자신의 체중 감량 일대기를 공개해 관심을 모았다. 그는 "살 빠지고 나서 성형 논란이 생겼다"고 전했다. 이어 "현재 몸무게는 49kg다. 다이어트 전 최대 몸무게는 68kg였다"고 말해 모두를 놀라게 했다. 소유는 "다들 10kg 감량한 줄 아시는데 정확히 따지면 20kg 감량한 거다. 그러면 얼굴형이 변하겠냐, 안 변하겠냐"라며 유쾌하게 답했다.소유는 그동안 몸무게를 공개하지 않았던 이유에는 "제 자신이 너무 수치스러웠다. 체중을 재고 충격을 받아 폭풍 감량을 시작했다"고 전했다. 그는 지난해 4월 체중 정체기를 겪었다고 토로하며 근육을 빼고 유산소 비중을 높이기 시작하자 체중이 기하급수적으로 감소하기 시작했다고 말했다.그는 "종아리, 다리 그리고 엉덩이 살이 진짜 많이 빠졌다. 느낌상 5kg는 빠진 것 같다"고 밝혔다. 이어 소유는 자신의 운동 루틴도 함께 공유했다. 그는 3시간 운동 중 1시간 PT 수업을 받고 20분 개인 운동 후 1시간 반 가량 러닝 머신을 뛴다고 전했다. 이어 소유는 "러닝머신 후 폼롤러를 이용해 종아리 근육을 풀어주는 것이 중요하다"고 덧붙였다.한편, 소유는 지난해 10kg를 감량해 눈길을 끌었다. 당시 그는 자신의 SNS 라이브 방송을 통해 "저도 여기서 더 빼면 힘이 없을 것 같아 유지하려고 한다. 스케줄이 많아 식사를 잘 못 챙기다 보니 조금씩 빠진다. 마지막으로 쟀을 때 52kg였고 더는 빼지 않으려고 한다"고 밝혔다. 그러나 이후 그는 꾸준한 식단 관리와 운동으로 최저 몸무게를 달성했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr