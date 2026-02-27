사진=MBC

'나 혼자 산다'에서 전현무가 '후추브라더스' 구성환의 집에 처음 입성한 모습이 공개된다. 전현무는 앞치마까지 입고 요리를 하며 자신을 기다리는 구성환의 모습에 당황하는 모습을 보인다고 해, 그 이유가 무엇일지 궁금증을 끌어올린다.오늘(27일) 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서는 전현무의 '무지개 그랜드 바자회' 애프터 서비스 2탄이 공개된다.전현무가 '무지개 그랜드 바자회' 애프터 서비스의 마지막 고객인 구성환의 집에 들어선 모습이 포착됐다. 앞치마를 입은 구성환은 전현무가 겉옷도 벗기 전에 애타게 기다렸다며, 그를 위한 요리를 소개한다. '후추브라더스'답게 후추 범벅이 된 요리의 정체는 바로 뇨끼.앞서 애프터 서비스를 위해 방문한 집에서 세 끼를 배불리 먹은 전현무는 '꽃분이'와 인사를 하느라 시큰둥한 반응을 보인다. 구성환은 "배불러도 한 점 떠보셔~"라며 맛보기를 권한다. 전현무는 구성환의 정성이 들어간 뇨끼를 입안 가득 맛보는데, 옆에서 그릇째 들고 흡입하는 구성환의 모습이 포착돼 웃음을 자아낸다. 앞서 지난 21일 구성환은 SNS를 통해 꽃분이가 2월 14일 무지개다리를 건넜다는 비보를 전했다.'디저트 러버' 구성환은 "꼭 맛보게 해주고 싶었다"라며 직접 만든 티라미수까지 대접한다. 이에 전현무도 '무쫀쿠(전현무+두쫀쿠)'를 봉투에서 꺼내 고마운 마음을 전한다. '무쫀쿠'의 충격적인 비주얼을 본 구성환은 못 볼 꼴을 본 듯 눈을 질끈 감아 전현무를 감동케(?) 한다.구성환은 '무지개 그랜드 바자회'를 통해 산 전현무의 '대상 공기' 실물과 마주하는데, 그는 "내가 이걸 얼마 주고 샀다고?"라며 믿기지 않는 듯한 반응을 보인다.'후추브라더스' 전현무와 구성환의 훈훈한 케미는 오늘(27일) 밤 11시 10분에 방송되는 '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr