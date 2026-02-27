사진=텐아시아DB

사진제공=MBC

'놀면 뭐하니?' 유재석이 어설픈 사투리로 부산 사람인 척 거짓 행세를 벌이는 가운데, 진짜 부산 출신 양상국이 등장해 웃음을 자아낸다.28일 방송되는 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에서는 경상도에서 상경한 촌놈 양상국과 함께 서울 구경을 하는 유재석, 하하, 허경환, 주우재의 모습이 그려진다.공개된 사진에는 영화 '범죄와의 전쟁'에서 툭 튀어나온 듯한 멤버들의 비주얼이 폭소를 유발한다. 유재석과 하하가 "왔나!"라고 외치며 어설픈 부산 사투리로 수다를 떤다. 그 가운데 진짜가 등장해 모두의 시선을 사로잡는다.김해 출신 오리지널 경상도인 양상국은 네이티브 사투리를 구사하며 현장을 뒤집어놓는다. 양상국은 "요즘 짭(가짜)이 많은데, 제가 오리지널이다"라고 말하며 기강을 잡는다. 양상국의 등장에 가장 움찔한 사람은 해운대 홍보대사 하하다. 그동안 하하는 부산 출신이 아닌데도 부산 사투리를 즐겨 써서, 멤버들로부터 '가짜 부산인', '부산 호소인'이라는 별명을 얻었다.하하는 양상국과 악수하면서 "긴장 마~이(많이) 했다"라며 기선 제압을 하려 하지만, 양상국은 메뉴 주문부터 차원이 다른 사투리를 구사하며 상황을 정리해 웃음을 자아낸다. 허경환은 "내 친한 동생이다"라고 소개하며 절친의 활약을 예고한다.'놀면 뭐하니?'는 이날 오후 6시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr