그룹 블랙핑크 지수가 ‘디올 가을·겨울 2026·2027 컬렉션 쇼’ 참석을 위해 27일 오전 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국했다. 지수는 디올 글로벌 앰버서더다. 지수는 사랑스러운 무드로 출국길에 나섰다. 봄 내음이 물씬 풍기는 모던하면서도 단아한 공항패션으로 특유의 우아하고 고급스러운 분위기를 뽐냈다.
지수의 공항패션을 완성시켜 준 룩은 디올(Dior) 제품으로 알려졌다. 블루 컬러의 가디건과 이너로 매치한 화이트 컬러의 레터링 티셔츠로 산뜻한 스타일링을 완성해주었으며, 블랙 컬러의 J’Adior 펌프스와 디올 보우 백으로 세련된 무드를 배가시켰다.
한편, 지수가 참석 예정인 디올 콜렉션 쇼는 프랑스 파리 현지 시간 기준 오는 3월 3일 오후 2시 30분 진행된다.
텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr
