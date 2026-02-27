'윤여정과 이혼' 조영남, 또 경솔 발언했다…'한 여자랑 오래 살 수가 있나" ('데이앤나잇')

사진제공='데이앤나잇'

임하룡이 조영남의 발언을 털어놨다.오는 28일 방송되는 MBN ‘김주하의 데이앤나잇’ 14회에서는 ‘연예계 마당발’로 소문난 임하룡이 출격해 광활한 인맥으로 생긴 관련한 다양한 에피소드를 풀어놓는다. 임하룡이 ‘김주하의 데이앤나잇’에 출연했던 김동건, 조영남, 최백호, 정가은, 김광규 등 거의 모든 게스트들과 친분이 있다고 밝혀 놀라움을 자아낸ek. 특히 임하룡은 3회 게스트이자 윤여정과 이혼한 돌돌싱 조영남으로부터 “어떻게 한 여자랑 이렇게 오래 살 수가 있냐?”라는 매콤한 개그를 들었던 사연을 털어놔 폭소를 이끈다.개인 유튜브 섭외도 직접 한다고 전한 임하룡은 자신의 유튜브 방송 1회 게스트로 출연했던 차승원과 1998년 드라마 ‘천사의 키스’ 이후 28년이 넘는 시간 동안 쌓아온 인연을 전해 모두를 놀라게 한다. 임하룡이 차승원과 절친이 된, 차승원의 어머니 회갑 잔치와 관련 사연이 궁금증을 자아낸다. ‘유행어 대가’로 정평 난 임하룡이 ‘유행어 자판기’로 주가를 달리고 있는 허경환의 유행어에 푹 빠졌던 일화를 밝혀 기대감을 높인다.젊은 시절 ‘연예계 대표 노안’으로 꼽혔던 임하룡은 9살 연하 미모의 아내와의 러브스토리를 전해 사랑꾼 면모를 뽐낸다. 어려운 형편 탓에 아들이 4살이 돼서야 결혼식을 올렸다고 한 임하룡이 노안인 탓에 사람들이 자신을 아내의 큰오빠로 착각했다며 “아내에게 온 쪽지를 대신 받았다”라고 털어놓은 것. “결혼식 때 아내가 예뻐서 다들 놀랐다”며 아내의 미모를 칭찬한 임하룡의 러브스토리가 주목된다.1988년 베스트 드레서로 꼽히기도 했던 임하룡은 “출연료가 25만 원이던 시절, 주에 50만 원을 의상비에 투자했다”라며 남다른 패션 철학도 전한다. 게다가 임하룡은 조용필도 주목한 소문난 패션 센스로 옷 가게까지 창업했던 일과 “옷 가게 첫 번째 손님이 ‘서태지와 아이들’이었다”라고 고백해 현장을 발칵 뒤집는다. 옷가게와 얽힌 임하룡의 사연은 무엇일지 호기심을 일으킨다.‘김주하의 데이앤나잇’은 ‘매주 토요일 오후 9시 40분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr