그룹 레드벨벳 멤버 웬디가 캐나다 유학 시절 인종차별을 겪었다고 털어놨다.26일 유튜브 채널 '고은언니 한고은'에는 '미국 왕따에서 전교 1등까지한 웬디가 유학시절 겪은 충격적인 일'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상 속 웬디는 게스트로 출연해 과거 유학시절 방황했던 경험을 전했다.이날 웬디는 초등학교 5학년 때 캐나다로 유학을 떠나게 된 계기를 밝혔다. 그는 "캐나다에 다녀온 언니가 너무 밝아진 모습을 보고 부모님께 나도 가고 싶다고 말했다"고 했다.웬디는 "초등학교 5학년이 되자마자가 (캐나다 브록빌에) 갔는데 영어를 하나도 못했다"며 "외국인 홈스테이 집에 있었고, 누가 말을 걸어도 하나도 못 알아 들었다"고 녹록치 않았던 유학 생활을 회상했다. 이어 "당일날 '한국에 가고 싶다'고 했었다"고 힘들었던 심정을 토로했다.그는 2~3년 뒤 브록빌에서 토론토로 전학을 가면서 또 다른 시련이 시작됐다고 말문을 열었다. 웬디는 "공부를 잘하는 가톨릭 학교를 다녔는데 애들이 엄청 도도했다. 그때부터 인종차별이 시작돼서 화장실에서 밥 먹고 날 끼워주는 곳도 없었다"고 고백했다.웬디는 "아이들한테 '나 같이 놀아도 돼? 축구해도 돼?'라고 물어보면 '넌 안 돼 너 한국인이잖아'하면서 거절했다"며 "맨날 옷장 들어가서 울고, 밥도 혼자 화장실에서 먹고, 학교 생활이 힘들어지겠구나 싶었다"고 덧붙였다.이후 웬디는 공부를 안 하고 친구 사귀기에 바빴다고 전했다. 그는 "제일 잘 노는 친구들과 놀았고, 자연스럽게 스타일도 바뀌었다"며 "중1때 머리 반만 탈색하고, 해골 넥타이 메고, 수트를 입는 등 이상했다. 그 때 해외에서 미친듯이 밥만 먹고 체중이 1년 만에 10kg 이상 쪘다"고 밝혔다.해당 영상이 공개되자 누리꾼들은 "어릴 때부터 타지에서 고생 많았다", "웬디는 진짜 멋진 사람이다" 등 위로와 응원의 댓글을 남겼다.한편 웬디는 그룹 레드벨벳의 메인보컬로 데뷔해 지난해 4월 11년간 몸 담았던 SM엔터테인먼트를 떠났다. 이후 어센드엔터테인먼트로 이적한 웬디는 솔로 활동을 본격화했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr