주현영이 구독자들의 비타민으로 돌아온다.오늘(27일) 주현영의 개인 유튜브 '주연은 주현영'이 단장을 마치고 론칭한다. 주현영은 자신의 유튜브 채널을 통해 팬들과의 양방향 소통을 한층 강화할 것으로 기대를 모으고 있다.유튜브 채널명 '주연은 주현영'에는 '주연'과 같은 마음가짐으로 모든 일에 최선을 다하겠다는 '주현영'의 포부가 담겼다. 이는 유튜버라는 색다른 변신에 나선 주현영의 콘텐츠에 임하는 진심과 남다른 각오를 엿볼 수 있는 대목이다.주현영은 "앞으로 유튜브를 통해 여러분과 더 가까이, 더 자주 만날 준비를 하고 있어요"라는 메시지와 더불어, "저의 새로운 도전과 일상을 즐겁게 담아낼 테니 많은 기대와 응원 부탁드립니다"라고 밝혔다.이러한 가운데, '주연은 주현영' 측은 본격적인 시작을 알릴 첫 에피소드 공개를 앞두고, 예고 스틸도 함께 선보였다. 공개된 스틸에서는 주현영의 다이내믹(?)한 감정의 등고선을 느낄 수 있다. 마치 화면을 뚫고 나올 것 같은 그의 하이텐션은 보는 이들의 기분도 신명나게 만드는가 하면, 이내 눈물을 짓고 있는 모습이 포착돼 시선을 붙잡는다. 과연 주현영의 눈가가 촉촉하게 젖은 이유는 무엇일지 호기심이 들끓는다.이처럼 주현영은 유튜브 '주연은 주현영'에서 '사람 주현영'의 진솔하고 꾸밈없는 면모를 보여줄 준비를 마쳤다. 많은 이들에게 웃음과 힐링을 안겨줄 그의 신선한 도전에 이목이 집중되고 있다.한편, 주현영의 유튜브 '주연은 주현영'의 첫 번째 에피소드는 27일에 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr