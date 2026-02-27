사진=유튜브 채널 '자유부인 한가인'

배우 한가인이 가사 노동을 전담하고 있다는 사실을 공개했다.지난 26일 한가인이 운영하는 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에 '여배우 집이라곤 믿을 수 없는 한가인 집 대청소하러 온 청소광 브라이언(연정훈 방 최초공개)'이라는 제목의 영상이 업로드됐다.내부를 정돈한 상태로 카메라를 켠 한가인은 "아이들 있는 엄마들은 다 이해를 하는 게 이게 이렇게 유지가 안 된다. 애들이 오면 끝이다. 그분이 오신다 해서 3~4일 죽을 뻔했다"고 언급하며 정리 노하우를 전수받고자 가수 브라이언을 자택으로 초청했다.이어 한가인은 "우리 남편 방은 저는 손을 안 댄다. 남편이 셀프로 알아서 치운다. 만지지 말아야 할 게 너무 많다. 연 씨들의 특징이 다 만지지 말라 한다. 모든 걸 만지지 말라 한다"고 털어놨다.브라이언과 대면한 한가인은 "책 위에 있는 먼지 같은 건 어떻게 해야 되냐"고 질문을 던졌다. 이에 브라이언은 "책은 애매한 게 종이지 않냐. 세제 같은 걸 쓰면 젖으면 안되니까 제일 간단한 건 에어건 하나 사라. 에어건 한번 쏘면 먼지가 날아가니까 먼지가 바닥에 떨어진 다음 청소기를 돌리는 게 제일 편하다"고 조언을 건넸다. 브라이언의 추천 물품을 기록한 한가인은 "역시 청소도 도구가 중요하다"고 반응했다.본인의 평소 방식과 관련해 한가인은 "저는 보통 진공청소기로 밀고 걸레를 무릎으로 다 닦는다. 로봇청소기 안 쓴다. 저희는 아기 때문에 매트를 깔아놔서"라고 설명했다. 브라이언이 "이제는 매트도 로봇청소기 사용할 수 있다. AI로 되어있다"고 부연하자 한가인은 "마음이 너무 동한다. 왜냐며 제가 도우미 분을 안 하고 제가 혼자 다 하니까 일이 너무 많다"고 호소했다.해당 발언에 놀란 기색을 보인 브라이언은 "아기 엄마인데 어떻게 혼자 다 하냐. 난 혼자 사는데도 일주일에 한번씩 이모님 오신다. 우리가 청소할 때가 아니고 술 한잔 하면서 소통을 해야겠다. 듣기만 해도 내가 힘들다"고 말해 시선을 모았다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr