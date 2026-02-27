장원영, 3스타 셰프에게 받는 신부수업…결혼 앞당겨지겠어

아이브 장원영이 마치 신부수업을 받는듯한 모습을 자아냈다.장원영은 최근 자신의 계정에 여러 장의 근황 사진을 게재했다.공개된 사진 속 장원영은 미쉐린 3스타 셰프인 안성재와 함께 요리를 하는 모습. 앞치마를 입고 사뭇 진지하다.아이브는 지난 9일 선공개한 '뱅뱅'으로 국내 주요 음원 차트 1위에 올랐다.더불어 아이브는 타이틀곡 '블랙홀'로 본격적인 활동에 돌입, 또다시 '아이브 신드롬'을 이어가고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr