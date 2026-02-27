가수 비가 체질 검사 도중 예상 못 한 진단을 받았다.
26일 유튜브 채널 '시즌비시즌'에는 '내 동생 석훈이와 체질 검사하다 닭가슴살 못 먹게 된 사연'이라는 제목의
비는 가수 이석훈과 함께 한의원을 찾아 8체질 검사를 진행했다. 먼저 진맥을 받은 비는 소양인 체질로, 의사는 "상체가 발달했고 하체가 상대적으로 약하다"며 "맵고 달고 짠 음식과 술은 특히 조심해야 한다"고 설명했다. 이어 "당뇨를 주의해야 하는 체질"이라고 덧붙였다. 비는 "그래서 근육량을 키우는 것"이라며 운동 중이라고 말했다. 하지만 의사는 "상체 운동보다 하체 운동을 더 해야 한다"고 조언하자 비는 "저 하체 운동 열심히 하고 있다"고 반응했다. 의사는 "엔진은 포르쉐급인데 하체는 경차"라고 비유했다. 비는 "위에는 포르쉐인데 아래는 경차냐"고 당황해 웃음을 안겼다.
식단 조언도 이어졌다. 의사는 "소양인은 닭고기나 튀김류, 향신료가 잘 맞지 않을 수 있다"며 닭가슴살 식단도 주의가 필요하다고 설명했다. 또 "화를 내면 기가 위로 올라가 하체가 더 약해질 수 있다"며 스트레스 관리의 중요성을 강조했다.
"쇼츠에서 가정을 위해 무릎도 꿇을 수 있다고 한 말을 인상 깊게 봤다"고 밝힌 의사는 "소양인은 무릎 꿇는 자세가 좋지 않아 피하는 게 좋다"고 말했다. 이어 "새로운 것을 좋아하는 성향이 있어 가정적이기 쉽지 않다"는 설명까지 나오자 비는 당황한 표정을 지었다. 함께 검사를 받은 이석훈은 태음인에 가까운 체질로 진단됐다. 의료진은 "흡수와 저장 성향이 강해 살이 쉽게 찔 수 있지만 관리를 잘해 현재 몸 상태는 좋다"고 평가했다. 다만 "폐와 호흡기가 약한 편이라 아이스 음료는 피하고 도라지나 오미자차가 잘 맞는다"고 조언했다.
체질 비교가 이어지자 비는 "제 하체 보신 적 있냐"고 말했고, 이석훈이 "테슬라"라는 비유를 듣자 "난 위엔 포르쉐, 아래는 경차냐"고 웃었다. 검사를 마친 비는 "하지 말라는 건 안 하고 하라는 건 하면 될 것 같다"고 말했다.
한편 비는 2017년 배우 김태희와 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다. 이석훈은 가수와 뮤지컬 배우 활동을 병행 중이다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
