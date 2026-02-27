/ 사진=텐아시아 DB

가수 비가 체질 검사 도중 예상 못 한 진단을 받았다.26일 유튜브 채널 '시즌비시즌'에는 '내 동생 석훈이와 체질 검사하다 닭가슴살 못 먹게 된 사연'이라는 제목의비는 가수 이석훈과 함께 한의원을 찾아 8체질 검사를 진행했다. 먼저 진맥을 받은 비는 소양인 체질로, 의사는 "상체가 발달했고 하체가 상대적으로 약하다"며 "맵고 달고 짠 음식과 술은 특히 조심해야 한다"고 설명했다. 이어 "당뇨를 주의해야 하는 체질"이라고 덧붙였다.비는 "그래서 근육량을 키우는 것"이라며 운동 중이라고 말했다. 하지만 의사는 "상체 운동보다 하체 운동을 더 해야 한다"고 조언하자 비는 "저 하체 운동 열심히 하고 있다"고 반응했다. 의사는 "엔진은 포르쉐급인데 하체는 경차"라고 비유했다. 비는 "위에는 포르쉐인데 아래는 경차냐"고 당황해 웃음을 안겼다.식단 조언도 이어졌다. 의사는 "소양인은 닭고기나 튀김류, 향신료가 잘 맞지 않을 수 있다"며 닭가슴살 식단도 주의가 필요하다고 설명했다. 또 "화를 내면 기가 위로 올라가 하체가 더 약해질 수 있다"며 스트레스 관리의 중요성을 강조했다."쇼츠에서 가정을 위해 무릎도 꿇을 수 있다고 한 말을 인상 깊게 봤다"고 밝힌 의사는 "소양인은 무릎 꿇는 자세가 좋지 않아 피하는 게 좋다"고 말했다. 이어 "새로운 것을 좋아하는 성향이 있어 가정적이기 쉽지 않다"는 설명까지 나오자 비는 당황한 표정을 지었다.함께 검사를 받은 이석훈은 태음인에 가까운 체질로 진단됐다. 의료진은 "흡수와 저장 성향이 강해 살이 쉽게 찔 수 있지만 관리를 잘해 현재 몸 상태는 좋다"고 평가했다. 다만 "폐와 호흡기가 약한 편이라 아이스 음료는 피하고 도라지나 오미자차가 잘 맞는다"고 조언했다.체질 비교가 이어지자 비는 "제 하체 보신 적 있냐"고 말했고, 이석훈이 "테슬라"라는 비유를 듣자 "난 위엔 포르쉐, 아래는 경차냐"고 웃었다. 검사를 마친 비는 "하지 말라는 건 안 하고 하라는 건 하면 될 것 같다"고 말했다.한편 비는 2017년 배우 김태희와 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다. 이석훈은 가수와 뮤지컬 배우 활동을 병행 중이다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr