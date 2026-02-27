사진=유튜브 '유인라디오'

블랙핑크 지수가 서인국과 다른 연애스타일을 고백했다.27일 유튜브 채널 '유인라디오'에는 넷플릭스 '월간남친'의 지수, 서인국이 출연했다.이날 유인나는 서인국을 향해 "진짜 너무 잘생겼다. 왜 이렇게 살이 빠졌냐"고 물었고, 서인국은 "살 빼고 싶은 마음이 생겨서 열심히 빼고 있다. 3kg 정도 더 빼고 싶다"고 답했다.유인나는 "'월간남친' 예고편에 깜짝 공개됐는데, 내가 데이트 매칭 매니저로 특별 출연했다"고 말했다. 지수는 "현장에서 언니랑 촬영할 때 너무 자연스럽고 편했다"며 "계속 얘기하다가 촬영 들어가고, 진짜 호흡이 잘 맞았다"고 했다.'동물상' 얘기도 빠지지 않았다. 지수는 "확신의 토끼상"을 인정하면서도 "고양이는 혼자 밀었는데 안 닮은 것 같다"고 했다. 서인국은 "확신의 사막여우상"이라는 말에 "마음에 든다"고 답했다. 유인나는 "서인국이 연애할 때 애교가 많다더라"고 몰아갔고, 서인국은 "필살기 같은 건 아니고 '아이 죠아' 이렇게"라고 설명했다.연애 상담 방식도 솔직하게 털어놨다. 서인국은 "예전엔 주변에서 연애 상담을 많이 했는데 어느 순간부터는 그냥 듣기만 한다. 무슨 조언을 해도 정답이 있더라. 이미 본인이 선택해 놨다"고 말했다. 다만 상대가 자신에게 관심이 없어 보인다는 사연에는 "결국 느껴지지 않냐"며 "한 번에 트리거를 만들자. 둘이 밥을 먹든지, 대화하면서 은근슬쩍 확인할 수 있는 질문을 던져보자"고 조언했다.반면 지수는 "고민 상담을 주위에 잘 안 한다. 특히 연애 관련해서는 아예 안 한다"며 "크게 싸웠다가 며칠 연락 안 했다가 화해해도 주변 사람들은 모를 정도"라고 밝혔다. 그는 "어차피 안 들을 거니까 상담 자체를 안 한다"고도 했다.밸런스 게임에서 지수는 ''톡 절대 안 하는 애인'을 선택했다. 그는 "나도 선톡을 절대 안 한다. 내가 하면 된다"고 말했다. '모든 기념일을 챙기는 애인 vs 기념일을 아예 안 챙기는 애인' 질문에는 "기념일을 아예 안 챙기는 쪽"을 고르며 "날짜 개념이 약해서 못 따라가면 매번 서운하게 만들 것 같다. 상대가 북 치면 나는 장구 치겠다"고 이유를 밝혔다. '매운 음식 못 먹는 애인 vs 단 음식 못 먹는 애인'에서는 "단 음식을 못 먹는 건 섭섭하다"며 "밥 먹고 디저트를 꼭 먹는다"고 했다.지수는 "블랙핑크가 10주년"이라며 "인생의 반을 이 일을 하고 있는 것 같다. 계속 할 수 있는 것도 감사하다"고 소감을 전했다. 유인나는 "구김살이 없어 신기하다"고 했고, 지수는 "뒤돌면 잘 까먹는다. 다시 하하 이러다가 또 '아…' 이러다가"라며 특유의 텐션으로 웃음을 안겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr