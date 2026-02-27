사진=함은정 유튜브

함은정이 티아라 활동 당시 혹독했던 다이어트 비법을 떠올렸다.27일 함은정 유튜브 채널에는 '왓츠인마이백을 곁들인 1인 사우나에서 붓기 빼기'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 함은정은 광명에 위치한 1인 사우나를 찾았다. 그는 "요즘 잠을 잘 못 자고 피곤해서 몸이 많이 붓는다"며 "몸을 달래주려고 사우나를 하러 왔다"고 말했다.함은정은 1인실을 선택하며 "혼자 아늑하게 즐기고 싶었다"는 이유를 밝혔다. 사우나 모자를 쓴 그는 곧바로 열을 올렸다. 물을 붓자 온기가 빠르게 올라왔고 "손발이 따뜻해진다"며 만족해했다.사우나에 빠지게 된 계기도 밝혔다. 함은정은 "결혼식 전날 촬영이 많아 지쳐 있었는데, 호텔 사우나를 하고 나오니 부기가 싹 빠졌다"며 "그날 얼굴이 너무 마음에 들었다"고 말했다.이어 "원래 찜질방, 사우나 안 좋아했는데 이제는 좋다. 몸이 찬 편이라 사우나가 잘 맞는다"고 덧붙였다.걸그룹 시절 다이어트도 언급했다. 함은정은 "아이돌 때는 극단적으로 먹는 양을 줄였다"며 "비빔밥을 둘이 나눠 먹을 정도였다"고 털어놨다. 그러면서 "이제는 잘 먹고 잘 자고 잘 쉬는 게 먼저"라며 "몸이 잘 돌아가야 살도 빠진다고 믿는다"고 말했다.함은정은 명품 가방 속 아이템도 공개됐다. 저당 간식, 꿀, 립밤, 향수, 마사지 도구 등이 등장했고 "평소에도 보부상처럼 들고 다닌다"고 웃었다. 그는 마사지 도구로 턱선과 이마 라인을 직접 관리했다. "시간 없을 때는 순환을 시키는 게 중요하다"고 설명했다.사우나 내부 온도는 약 80도까지 올라갔지만, 함은정은 "마지막엔 땀이 폭발했다. 혈색이 좋아진 것 같다"며 만족감을 드러냈다. 사우나를 마친 뒤 함은정은 "오늘 제대로 힐링했다"며 "다시 힘내서 촬영하겠다"고 밝혔다.한편, 티아라 출신 배우 함은정은 2025년 11월, 8살 연상인 김병우 영화감독과 결혼했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr