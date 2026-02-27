'300억 건물 자랑' 고소영, 결국 오열.."밑둥치 다 썩어, 빛 좋은 개살구"

이미지 크게보기 사진 = 고소영 유튜브 채널

배우 고소영이 '파묘' 자문 무당으로 알려진 고춘자 무속인을 만나 결국 눈물을 흘렸다.27일 유튜브 채널 '고소영'에는 "새해 맞이 고춘자 선생님&이다영 선생님 만나고 왔습니다!"라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 고소영이 찾아간 곳은 영화 '파묘'의 실제 모델로 알려진 유명 무속인 고춘자의 집이자 신당이었다.고춘자는 장동건-고소영 부부의 궁합을 보며 "한 나라를 지배하는 남자와 그를 지배하는 여인"며 "우리 고소영 씨가 참으로 긍정적으로 잘 보필하고 있다. 적극 내조한다"고 극찬을 아끼지 않았다.이어 고소영의 사주에 대해 "남이 볼 때 아무 걱정도 없고 근심도 없는 모습이 많이 비치는데 가슴에 묻은 게 너무 많다"고 말했다."강하지도 않은 여인이 강한 척을 하려니까 마음에 보이지 않는 검은 안개가 싹트고 있다"고 덧붙였다.또 고소영의 손목에 맥을 짚어보며 고춘자는 "재물은 무지무지 들어오는 팔자다. 돈만 있어서 행복한 게 아니다"며 "소리 안 나는 눈물을 너무 많이 흘린다"고 얘기했고, 고소영은 참았던 눈물을 터트렸다.고춘자의 며느리 이다영은 "나라는 사람을 돌아보니 '허무하다'는 생각이 크다"며 "남들 보기에 겉만 화려한 '빛 좋은 개살구'라고 한다"고 꼬집었다."자기를 묻어두고 살다 보니 밑둥치가 다 썩어가는 형국"고 설명했다.유튜브를 시작한 고소영에게 "내 마음을 부모도 남편도 내 새끼도 모르는 형국인데 살려고 '네가 방송을 지각했구나' '다 접고 내려놓고 애들 엄마로 살아갈까?' 하지만 사주가 그래 살 팔자가 못 된다. 욕을 먹고 화살을 먹고 손가락질을 당해도 '남 앞에 빛이 나야 하는' 사주다.고소영의 2026년 운세에 대해서도 "고씨 사주에 대운이 들어섰다"며 "작품이 됐든 영화, 드라마가 됐든 그만 고사하고 활동을 시작해라"며 "착각하고 살지 마라. 가정 부인이 아니다"고 말했다. "카메라 끄고 해주고 싶은 이야기가 있다"고 말해 궁금증을 더했다.한편 고소영은 지난 2010년 배우 장동건과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 그는 최근 자신의 유튜브 채널에 300억 원대 한남동 빌딩을 "우리 효자"고 소개했다가 비판 여론이 일자 해당 영상을 삭제한 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr