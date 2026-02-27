텐아시아 DB
배우 티파니 영과 변요한이 부부가 됐음을 알렸다.

변요한의 소속사 TEAMHOPE는 27일 “두 사람이 오늘 서로에 대한 깊은 신뢰와 사랑을 바탕으로 혼인신고를 마쳤다”라고 밝혔다.

이어 “다만 현재는 구체적인 시간이나 장소 등 확정된 내용은 없으며, 향후 가족들을 모시고 감사의 마음을 나누는 예배 형식의 간소한 결혼식을 조심스럽게 고려하고 있는 단계”라고 덧붙였다.

그러면서 “삶의 새로운 여정을 시작하는 두 사람은 그동안 보내주신 응원과 사랑을 기억하며, 더욱 성숙한 모습으로 보답하고자 한다”라고 했다.

두 배우는 디즈니 플러스 ‘삼식이 삼촌’에 출연하며 인연이 됐다. 이후 열애를 인정했으며 2026년 가을 결혼설에 휩싸인 바 있다.

