사진 = '셰프 안성재' 유튜브 채널 캡처

사진 = '셰프 안성재' 유튜브 채널 캡처

긍정의 아이콘으로 불리는 아이브 장원영이 요리 과정에서 발생한 예상치 못한 결과물을 독창적인 예술적 시각으로 재정의하며 셰프 안성재에게 따뜻한 위로와 감동을 전했다.안성재 셰프가 운영하는 유튜브 채널 '셰프 안성재'에서는 '구운 페타 치즈 파스타 나가신다 두쫀쿠는 길을 비켜라 챌린지 욕구 뿜뿜하는 파스타 레시피의 등장'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 정규 2집 '리바이브 플러스'로 돌아온 아이브 장원영이 출연해 안성재 셰프와 특별한 만남을 가졌다.장원영은 과거 안성재가 딸 시영 양을 위해 '두바이 쫀득 쿠키'를 만들려다 의도치 않게 딱딱한 강정 형태인 이른바 '두딱강'을 탄생시켜 화제가 됐던 일화를 언급했다. 장원영은 평소 해당 채널의 애청자임을 밝히며 당시의 결과물을 두고 "파인 다이닝 식당에 가도 메뉴명과는 전혀 다른 형태의 창의적인 음식을 내놓는 경우가 있지 않나"라고 운을 뗐다.이어 장원영은 "셰프님이 원래의 형태를 몰라서 그렇게 만든 것이 아니라 본인만의 스타일로 재해석한 것이라고 생각했다"라며 실패가 아닌 예술적 변주로 평가하는 '원영적 사고'를 보여줘 안성재를 감격케 했다.안성재는 장원영의 사려 깊은 태도에 감탄하며 자신의 딸 시영 양이 소문난 '아기 다이브'임을 공개했다. 안성재는 제주도 폭설로 인한 항공기 결항 때문에 현장에 오지 못한 딸의 아쉬움을 대신 전했고 장원영은 시영 양을 위해 직접 준비한 깜짝 선물을 공개하며 세심한 면모를 보였다.장원영은 "아빠의 요리 실패로 상처받았을 아이의 마음을 달래주고 싶다"며 귀여운 캐릭터 모양의 쿠키와 본인이 애용하는 브랜드의 향수를 선물로 건넸다. 또한 요리를 함께할 안성재를 위해 세련된 앞치마까지 별도로 챙겨와 훈훈한 분위기를 자아냈으며 과거 파스타 요리에 심취했던 경험을 공유하며 소탈한 일상 이야기를 나누기도 했다.장원영은 아이돌 활동에 생소한 안성재를 위해 컴백 시스템과 정규 앨범의 매력을 친절히 설명하는 등 유연한 진행 실력을 뽐냈다.장원영의 따뜻한 격려에 힘을 얻은 안성재는 기존의 실패작을 보완해 새로운 이름을 붙인 최종 버전의 쿠키를 다음 주에 공개하겠다고 예고하며 시청자들의 기대감을 높였다.평소 다양한 매체를 통해 두바이 관련 디저트에 대한 남다른 애정을 드러내며 트렌드를 선도해온 장원영은 이번 안성재와의 만남을 통해 특유의 긍정적인 에너지와 배려심 넘치는 태도를 다시 한번 입증하며 대중의 찬사를 받았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr