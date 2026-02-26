사진=tvN

사진=tvN

사진=tvN

'세이렌'을 연출한 김철규 감독과 배우 박민영이 김정현의 연기력을 칭찬했다.23일 오후 tvN 새 월화드라마 '세이렌' 제작발표회가 온라인으로 진행됐다. 행사에는 MC 박경림을 비롯해 김철규 감독과 배우 박민영, 위하준, 김정현이 참석했다. '세이렌'은 빠져들 수밖에 없는 매력의 보험사기 용의자와, 그 여자를 둘러싼 죽음의 진실을 의심하며 파헤치는 한 남자의 치명적인 로맨스 스릴러를 그린 드라마다.박민영은 극 중 로얄옥션 수석 경매사 한설아 역을 맡았다. 매 작품 패션과 뷰티로 화제를 모은 박민영은 이번 작품에서도 스타일링에 공을 들였다고 밝혔다. 그는 "공부 차 옥셔너 분들을 만났는데, 특징이 있더라. 관련 영상도 많이 봤다. 경매를 진행할 때는 실크처럼 과감한 소재와 비비드한 컬러를 많이 사용하더라. 액세서리도 유색 보석을 즐겨 쓰는 편이었다. 나도 이번에 처음으로 색감을 적극적으로 써봤다"고 설명했다.이어 "평소에 시도하지 않았던 스타일링이었다. 과감하게 쓸 때는 확실히 썼다"며 "반대로 설아의 개인적인 공간이나 편한 자리에서는 내면을 보여줘야 해서 최대한 무채색으로 눌렀다"고 얘기했다. 이어 "기존의 오피스룩과는 다르게 아방가르드한 요소도 있다"며 기대를 당부했다.관전 포인트에 관해 박민영은 "우리 드라마는 한국에서 처음 시도되는 카메라 렌즈를 사용했다. 미장센이 더 잘 살아나 유니크하다. 내가 느끼는 이 작품의 키워드는 '치명적인 아름다움'이다. 보시면 빠져들 것"이라고 자신감을 내비쳤다.베일에 싸인 신흥 재력가 백준범으로 분한 김정현은 "김철규 감독님이 공을 많이 들여 만드신 작품"이라며 "박민영 씨의 팜므파탈 매력, 위하준 씨의 직진 매력, 그리고 내 나름의 신비로움이 있다"고 말했다. 이를 들은 박민영은 "스스로는 겸손하게 말하지만 진짜 씬스틸러다. 김정현 씨가 등장하면 공기가 바뀐다. 나오기만 하면 분위기가 달라진다"고 치켜세웠다. 김철규 감독 역시 "김정현 씨가 중후반부에 펼치는 연기는 오랫동안 잊히지 않을 것이다. 굉장히 휘몰아친다"고 덧붙였다.'세이렌'은 3월 2일 오후 8시 50분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr