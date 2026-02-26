사진=텐아시아DB

배우 김예원(40)이 미스틱스토리와 전속계약을 체결했다.26일 미스틱스토리 측은 "다채로운 매력과 깊이 있는 연기력을 지닌 배우 김예원과 한 식구가 되어 매우 기쁘다"고 밝혔다. 이어 "배우와 함께 같은 방향을 바라보며 새로운 막을 열고, 그 여정을 동행하는 든든한 파트너가 될 것"이라며 "김예원이 가진 역량이 다양한 작품과 활동을 통해 충분히 발휘될 수 있도록 전폭적인 지원을 이어갈 예정"이라고 밝혔다.김예원은 영화 '써니'에서 소녀시대 리더 역을 맡아 개성 넘치는 연기로 대중에게 강렬한 인상을 남겼다. 이후 폭넓은 연기 스펙트럼을 증명해 온 김예원은 드라마 '으라차차 와이키키 2'와 '사랑은 외나무다리에서' 등 여러 작품을 통해 장르에 국한되지 않는 폭넓은 캐릭터 소화력을 보여줬다. 최근에는 티빙 오리지널 예능 '환승연애' 시리즈의 고정 패널로 출연해 시청자들의 큰 사랑을 받았다.다채로운 활동을 이어온 김예원과 미스틱스토리의 만남이 어떤 시너지를 만들어낼지 기대를 모은다. 미스틱스토리와 함께 새출발에 나선 김예원의 행보에 관심이 쏠린다.한편 미스틱스토리 소속 아티스트로는 가수 윤종신, 에디킴, 루시, 방송인 김영철, 배우 고민시 등이 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr