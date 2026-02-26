사진 = '아임지현' 유튜브 채널 캡처

'환승연애4' 종영 이후 대중의 뜨거운 관심과 시련을 동시에 겪었던 출연자 박지현이 연인 정원규과의 변함없는 애정을 과시하는 한편 팬들의 응원에 힘입어 새로운 소통의 장을 열었다.'환승연애4' 출연자 박지현이 운영하는 유튜브 채널 '아임지현'에서는 '환승연애가 끝나고'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 티빙 '환승연애4'의 주역이었던 지현이 동료 출연자 현지와 재회해 촬영 내내 발생햤던 그간의 속사정을 털어놓는 장면이 그려졌다.지현은 식사 도중 술을 권하는 현지에게 운전을 핑계로 재치 있게 거절하며 특유의 사랑스러운 애교 섞인 윙크를 건네 여전한 매력을 뽐냈다. 특히 현재 결혼을 염두에 두고 진지한 만남을 이어가고 있는 연인 원규와의 다정한 일상도 함께 공개됐다. 추운 날씨에 코가 붉어진 지현이 원규의 품을 파고들며 애정 어린 응석을 부리는 모습은 보는 이들의 부러움을 자아내기에 충분했다.지현은 화려한 조명 뒤에 숨겨졌던 고통스러운 시간들에 대해서도 솔직한 심경을 전했다. 방송 출연 당시 쏟아지는 비난에 위축돼 집 밖으로 나가는 것조차 두려워했던 시기가 있었음을 고백한 지현은 오히려 본인보다 본인의 마음을 더 깊이 이해해 준 팬들의 댓글 덕분에 큰 용기를 얻었다고 밝혔다.또 지현은 팬들이 남겨주는 모든 응원 메시지에 일일이 반응을 보이며 소통하려 노력하고 있다고 전하며 이러한 지지가 발판이 되어 유튜브 활동이라는 새로운 도전에 나설 수 있었다고 덧붙였다.아울러 지현은 시청자들 사이에서 화제가 됐던 여러 비하인드 스토리를 직접 언급하며 소문을 잠재웠다. 전 연인이었던 백현과의 서사가 공개된 후 쏟아진 재치 있는 반응들을 보며 함께 즐거워했다는 지현은, 자신에게 붙여진 독특한 수식어들에 대해서도 만족감을 표했다.그런가하면 최근 온라인 커뮤니티를 뜨겁게 달궜던 결혼식 목격담과 흰 꽃 사진의 실체에 대해서는 원규가 저녁 식사 자리에 들고 온 깜짝 선물이었다고 명쾌하게 해명해 훈훈한 결말을 맺었다. 솔직 당당한 태도로 새로운 인생 2막을 예고한 지현의 행보에 많은 이들의 격려가 이어지고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr