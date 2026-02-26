사진제공=SM C&C

사진='라디오스타' 캡처

2024년 티아라 지연과 이혼한 뒤 2년 만에 SM C&C와 전속 계약을 체결하며 새출발을 알린 황재균이 '라디오스타'에서 속내를 털어놨다.지난 25일 방송된 MBC 예능 '라디오스타'는 박영규, 황재균, 유희관, 노민우가 출연한 '쇼! 자기 중심' 특집으로 꾸며졌다. 이날 황재균은 지난해 12월 은퇴 발표 이후 처음으로 그 선택의 이유를 방송에서 구체적으로 꺼냈다.황재균은 "하나같이 다 말렸다"라는 말로 당시 주변의 만류를 전하면서도, 그는 시즌 초반부터 고민해 왔다고 밝혔다. 그는 은퇴를 둘러싼 '조건' 관련 루머에도 선을 그었다. "좋은 조건이었다"고 단호하게 말하며 조건 때문이 아니라 "1군에서 뛰면서 커리어를 마무리하고 싶었다"라는 게 핵심이었다고 강조했다.은퇴 이후의 감정도 생생하게 전했다. 전지훈련을 떠나는 후배들을 공항까지 배웅했고, 도시락까지 준비해 챙겨줬다는 이야기로 팀과 후배에 대한 애정을 보여줬다. 황재균은 예능 도전 의지도 분명히 했다. "서장훈, 안정환 선배님처럼 운동선수 출신 방송인이 되는 게 꿈"이라고 밝히며 몸 쓰는 예능에 자신감을 보였고 '런닝맨'을 보며 김종국을 떠올렸던 도발 멘트로 웃음을 더했다.무엇보다 하이라이트는 김국진의 레전드 챌린지인 촛불쇼에 대한 도전이었다. 그는 야구 배트로 촛불 끄기에 도전해 최초 성공을 만들어내며 박수받았고, 이어지는 고전 예능 챌린지까지 줄줄이 소화하며 존재감을 각인시켰다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr