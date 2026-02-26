사진제공=넷플릭스

지수가 연기력 논란에서 벗어나 배우로서 전환점을 맞을 수 있을까. 지수는 본인과 비슷한 캐릭터를 만나 '로코 여신'에 도전장을 내밀겠다는 큰 포부를 밝혔다.26일 서울 종로구 청계천로 JW 메리어트 호텔에서 넷플릭스 드라마 '월간남친' 제작발표회가 열렸다. 배우 서인국과 지수를 포함해 김정식 감독이 참석했다.'월간남친'은 현실 생활에 지친 웹툰 PD 미래(지수)가 가상 연애 시뮬레이션으로 남자친구를 '월간 구독'하고 데이트를 체험하는 이야기다.김 감독은 "'연애를 구독할 수 있으면 어떨까'에서 시작됐다. 현실에서 상처받은 주인공이 데이트를 경험하면서 '월간남친'을 통해 치유하는 얘기다. 보통 드라마는 한 설정 안에서 한 캐릭터를 연기하는데 저희는 연애 구독 서비스를 통해 한 배우가 여러 캐릭터를 연기한다. 어디선가 개발되고 있는 디바이스 같은데, 시청자분들도 미리 경험하면 재밌을 것 같다. 여러분들이 좋아하는 모든 것을 때려 넣었다"라고 작품을 소개했다.지수는 첫 로코, 첫 현대극에 대한 재미를 느꼈다고 했다. 그는 "미래와 같은 나이대이다 보니까 공감 가는 것도 많고 재밌는 부분들도 많았다. 같이 공감하면서 인물을 만들 수 있어서 재밌었다. (서)인국 오빠는 로맨스를 많이 해보셨으니까 오빠의 리드를 따라가면서 열심히 해봤다"며 "'로코여신' 원한다"고 소망했다.오랜 시간 불거졌던 연기력 논란에 대해서는 "아무래도 다양한 역할을 하니까 이번에 더 좋은 모습을 보여드릴 수 있게 감독님과 이야기를 많이 나눴다"라고 말했다. 그러면서 "나와 같은 나이대 캐릭터라 맞는 옷처럼 할 수 없는 방법이 있을까 고민했다. 착붙 캐릭터, 잘 어울렸다고 이야기해 줬으면 좋겠다"고 말했다.앞서 지수는 JTBC '설강화', 쿠팡플레이 '뉴토피아' 등에서 부정확한 발음, 어색한 표정 등으로 연기력 논란에 휩싸인 바 있다.김 감독은 "지수가 진짜 노력을 많이 했다. 여러 설정과 캐릭터를 잘 소화했다. 드라마 속 캐릭터가 성장하는 모습, 배우 지수가 성장한 모습을 보여줄 수 있을 것"이라며 "노력이 재능을 이겼다"고 여러 번 강조했다.서인국은 늘 1등을 만드는 서미래의 사내 라이벌 박경남을 연기한다. 그는 "가상 현실 세계로 들어간다는 세계관이 흥미로웠고, 현실 속에서 볼 수 없는 가상현실 배경과 테마에 맞는 캐릭터들과 이어져 나가는 스토리가 매력적이었다. 서미래라는 캐릭터가 가상 현실과 현실 세계를 왔다 갔다 하는 감정 변화와 그로 인해 끌고 가는 스토리가 매력적이었다"라고 말했다.그러면서 서인국은 "로망이 생겼다. 다양한 테마의 데이트를 해보고 싶다. 이제는 돌아갈 수 없는 캠퍼스나 화려한 궁전에서의 데이트를 하고 싶더라"라고 설명했다. 이를 들은 MC 박경림이 "캠퍼스 데이트 늦지 않았다"고 하니 서인국은 "이제 교복은 내려놓을 때가 되지 않았나 싶다"고 너스레를 떨었다.또 서인국은 "(지수와) 첫 호흡이었는데 생각보다 너무 재밌고 유머러스한 사람이라는 걸 알게 됐다. 덕분에 현장도 웃음으로 시작해 웃음으로 끝이 났다. 누구 하나 큰소리치는 사람 없었고, 행복하게 촬영을 마무리할 수 있었다. 사랑스러운 매력을 지닌 미래라는 캐릭터가 지수라는 배우를 통해 훨씬 더 사랑스럽고 안아주고 싶은 캐릭터로 완성됐다고 생각한다"라고 극찬했다.'월간남친'은 오는 3월 6일 넷플릭스에 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr