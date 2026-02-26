장영란, 월경 끊겨 큰 병인 줄 알았는데…3년 난임 끝 반전 ('A급 장영란')

이미지 크게보기 사진 = 텐아시아DB

방송인 장영란이 월경이 멈춰 큰 병에 걸린 줄 알았던 둘째 임신 비화를 전했다.25일 'A급 장영란' 채널에는 신혼집이 있던 남양주를 찾아 임신 당시를 회상하는 장영란과 남편 한창의 모습이 담긴 영상이 게재됐다.이날 자녀들, 남편 한창과 함께 남양주 나들이에 나선 장영란은 설레는 마음을 드러냈다. 그는 "지우와 준우의 고향을 가려고 한다"며 "그리고 입덧이 심했을 때 유일하게 갔던 맛집이 있는데 그곳도 소개해 드리도록 하겠다"며 가족들과의 일상을 공유했다."남양주에 오자마자 임신했다"며 장영란은 과거 첫째 딸 지우를 임신했을 당시에 대해 "'난임'이라 산부인과에 갔더니 날짜까지 정해주시며 '숙제'를 내주셨다. 날짜를 8, 9, 10일로 정해주시며 이날은 무조건 해야 된다고 하셨다 "며 "몰아서 했는데 임신이 돼서 너무 놀랐다. 놀라서 울었는데 의사 선생님도 같이 울어주셨다"고 밝혔다.하지만 이후 연년생 '육아'는 쉽지 않았다. 장영란은 "첫째한테 '등 센서'가 있어서 잠을 한두 시간도 못 잤다"며 "어쩔 때는 내가 해 뜨는 걸 보고 눈물이 났던 적도 있고, 내 눈물이 아이 얼굴에 떨어졌던 기억도 난다"고 토로했다.장영란은 이에 대해 "솔직히 말하면 첫째 때는 기뻐서 울었고, 둘째 때는 너무 놀라서 울었던 것"이라고 설명하며 결혼 후 겪었던 3년여의 난임 고통을 고백했다."첫째 모유 수유 때문에 생리(월경)가 안 나오는 상황이었다"며 장영란은 "기저귀를 가는데 갑자기 입덧을 하고 힘이 없길래 혹시나 해서 테스트기를 해봤는데 보자마자 남편이 울었다"고 떠올렸다. 이어 한창은 "그날이 12월 28일이었다. '새해다!' 한잔하려고 케이크를 두고 있었는데 결국 울었다"고 덧붙였다."모유 수유 중에는 임신이 안 되는 줄 알았다"며 당시 몸에 큰 병이 생겼다고 오해했다고 털어놨다.장영란과 한창은 2009년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 자녀들은 각각 2013년, 2014년생으로 연년생이다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr