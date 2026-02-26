사진=tvN

걸그룹 포미닛 출신 허가윤이 발리로 떠난 계기를 털어놨다.허가윤은 25일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블록'에 출연해 근황을 전했다. 발리로 떠나기 전, 한국에서 겪었던 심리적 고통에 관해 솔직하게 얘기했다. 허가윤은 "요즘 뭐하냐고 묻는 게 제일 듣기 싫었다. 계속 버티다가 몸이 많이 망가지게 됐다. 처음에는 불면증으로 시작했다가 깨어있는 시간이 길다 보니 식욕이 자꾸 돋는 것 같더라"라며 "나중에 이게 폭식증이란 걸 깨달았다. 편의점에 있는 걸 다 쓸어 왔다. 도시락, 빵, 샌드위치, 과자 다 담고 그랬다"라고 고백했다.그는 "이게 식욕이 터지는 거랑 다르더라. 배가 안 고픈데도 손이 막 떨리고 배부름을 못 느낀다. 배가 터질 것 같으니까, 뱃가죽이 아파서 멈춘다. 당장 먹어야 한다는 생각이 머리를 지배하니까, 집에서 입던 그대로 패딩만 걸치고 나가서 사 온 다음에 패딩을 입은 채로 계속 먹었다. 패딩 벗는 시간도 못 참아서"라고 털어놔 안타까움을 자아냈다.약 7년 가까이 홀로 버티던 허가윤은 결국 병원을 찾았다고 전했다. 그는 "내 모습을 거울로 보고 눈물이 났다. 그래서 뒤늦게 정신과에 가서 치료를 받았다"면서 "강박과 통제가 심한 걸 알았다"고 밝혀 안타까움을 더했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr