이적, 김진표 / 사진 = 뮤직팜엔터테인먼트

싱어송라이터 이적과 래퍼 김진표로 결성된 남성듀오 패닉의 2026 콘서트 'PANIC IS COMING'(패닉 이즈 커밍)이 뭉쳤다.이번 콘서트는 4월 16~19일끼지 총 4일간 4회에 걸쳐 LG아트센터 서울, LG SIGNATURE(엘지 시그니처) 홀에서 개최된다.앞서 이적은 24일 자신의 SNS에 "이 소식을 알릴 수 있어 진심으로 행복합니다. 감사합니다"라는 짧은 글을 게재했다. 그는 해당 글을 통해 20년 만에 열리는 공연에 대한 감회와 팬들과의 재회를 앞둔 진심 어린 소감을 전했다.김진표 역시 SNS를 통해 "무려 20년 만의 무대를 위해 적이 형과 공연을 준비하고 있다. 정말 오랜만에 무대에서 만나자"는 글을 올리며 과거 패닉이 결성된 때를 회상했다.한편, 패닉은 1995년에 데뷔해 '달팽이', '왼손잡이', 'UFO', '내 낡은 서랍 속의 바다' 등 명곡을 연이어 발표하며 이름을 알렸다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr