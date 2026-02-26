'안재욱 불륜녀'로 주목 받더니, 결국 주말극 여주 꿰찼다…"첫 주연 책임감 커" ('닥터신')

사진제공=TV조선

전작 '디 엠파이어: 법의 제국'에서 친구 아빠인 안재욱(나근우 역)과 불륜을 저지르는 홍난희로 분해 주목 받았던 배우 주세빈이 TV조선 '닥터신' 주연으로 발탁됐다.오는 3월 14일 오후 10시 30분 첫 방송되는 TV CHOSUN 새 주말미니시리즈 ‘닥터신’(극본 피비(임성한))은 신의 영역에 도전하는 천재 의사와 하루아침에 뇌가 망가져 영혼을 잃어가는 한 여자의 메디컬 스릴러 드라마다.주세빈은 ‘닥터신’에서 성우일보 문화부 막내 기자 금바라 역으로 출격한다. 극 중 금바라는 누아재단 보육원 출신이지만 쾌활 발랄한 성격과 기자로서의 능력도 인정받는 인물이다. ‘다시, 플라이’, ‘디 엠파이어: 법의 제국’ 등에서 인상 깊은 열연으로 눈도장을 찍은 주세빈이 어린 시절 상처와 사연이 있는 금바라를 어떻게 표현할지, 색다른 연기 변신에 관심이 모인다.주세빈은 금바라가 심각한 표정으로 누군가와 대화를 나눈 후 의미심장한 눈빛을 드리운 모습을 우수 어린 눈빛으로 표현했다. 이어 금바라가 갤러리에서 한 미술 작품을 주의 깊게 바라보며 생각에 잠긴 모습까지 강렬한 임팩트로 그려냈다.주세빈은 “첫 주연이라는 타이틀이 설레고 벅차기도 했지만, 한 작품의 중심을 맡아 이끌어 가야 하는 주연의 책임감이 크게 다가왔던 것 같다. 이번 작품을 통해서 주연으로서 가져야 할 에티튜드와 그릇에 대해서도 정말 많이 배웠다. 이 무게감을 허투루 여기지 않고 쌓아 나가면서 연기로 증명해 내는 배우가 되겠다. 앞으로도 계속해서 보여드릴 다채로운 모습 많은 기대와 관심 부탁드린다”라며 첫 주연의 무게감을 담은 다부진 각오를 밝혔다.이어 주세빈은 “임성한 작가님의 작품은 인간의 군상과 이면, 심연 속 심리를 아주 예리하게 비추면서도, 동시에 삶의 아이러니와 온기를 함께 담아낸다고 생각한다. 작가님의 작품은 많은 분들께 오랜 시간 많은 사랑을 받아온 만큼 그 안에 제가 한 인물로 존재할 수 있다는 것이 큰 영광이다. 작가님의 작품에 함께 하게 되면서 배운 것과 같이, 인물이 가진 결을 섬세하게 살리면서 작품의 밀도를 높일 줄 아는 배우가 되겠다”라고 피비 작가를 향한 신뢰와 감사를 드러냈다.제작진은 “주세빈은 어린 시절 상처를 지닌 복잡다단한 심리의 금바라 캐릭터를 맞춤 열연으로 진정성 있게 소화하고 있다”라며 “‘닥터신’에서 한층 성장한 연기 변신을 보여줄 주세빈을 기대해 달라”고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr