사진제공=넷플릭스

배우 서인국이 연애 로망을 밝혔다.넷플릭스 드라마 ‘월간남친’ 제작발표회가 26일 서울 동대문 JW 메리어트 호텔에서 진행됐다. 이날 행사에는 배우 서인국과 지수를 포함해 김정식 감독이 참석했다.‘월간남친’은 현실 생활에 지친 웹툰 PD 미래(지수)가 가상 연애 시뮬레이션으로 남자친구를 ‘월간 구독’하고 데이트를 체험하는 이야기다.극 중 미래는 가상 연인들과 다양한 데이트를 즐기게 된다. 이에 지수는 "클리셰같은 클래식한 데이트를 많이 했다. 설레겠는데? 싶었다"고 말했다.서인국 역시 "로망이 생겼다. 다양한 테마의 데이트를 해보고 싶다. 이제는 돌아갈 수 없는 캠퍼스나 화려한 궁전에서의 데이트를 하고 싶더라"라고 설명했다.이를 들은 MC 박경림이 "캠퍼스 데이트 늦지 않았다"고 하니 서인국은 "이제 교복은 내려놓을 때가 되지 않았나 싶다"고 너스레를 떨었다.내달 6일 넷플릭스에 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr