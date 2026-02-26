사진=텐아시아DB

사진제공=넷플릭스 '데스게임'

'데스게임' 배우 박성웅과 양나래 변호사의 1:1 뇌지컬 매치에서 극적인 대역전극이 탄생했다.지난 25일 공개된 넷플릭스(Netflix) 일일 예능 '데스게임: 천만원을 걸어라(연출 권대현, 제작 TEO)' 6회에서는 유튜버 빠니보틀을 꺾고 2연승에 도전하는 배우 박성웅과 이에 맞선 이혼 전문 변호사 양나래의 치열한 대결이 펼쳐졌다.법대 출신인 박성웅이 변호사와 맞붙는 구도 역시 흥미를 더했다. 양나래 변호사는 "직업 특성상 1대1로 겨루는 게 오히려 익숙하다"고 자신감을 드러냈다. 박상현 캐스터와 장동민 해설위원은 두 사람의 대결을 두고 "법을 집행하려는 자와 법을 집행당하는 이중구의 대결"이라고 비유해 웃음을 자아냈다.이번 게임은 '망각의 지뢰'. 플레이어는 자신이 설치한 지뢰의 위치를 기억하는 동시에 상대의 지뢰를 추리하며 전략적으로 이동해 점수를 획득해야 한다. 게임판 위 세 개의 보물을 먼저 확보하는 것도 승부의 관건. 장동민은 "기존 지뢰찾기와는 메커니즘이 다르다. 일반 지뢰 찾기는 지뢰를 무조건 피해야 하지만, '망각의 지뢰'는 지뢰를 활용해 점수를 얻는 게임"이라고 강조했다.두 플레이어는 시작부터 상반된 전략으로 맞섰다. 박성웅이 상대의 이동 경로를 차단하는 지뢰 배치를 택한 반면, 양나래 변호사는 자신의 지뢰를 적극 활용해 점수를 확보하는 방식으로 승부수를 던졌다. 앞서 빠니보틀과의 심리전에서 압승을 거뒀던 박성웅은 특유의 포커페이스와 과감한 진격 플레이로 보물을 향해 거침없이 돌진하며 점수를 쌓아갔다.반면 양나래 변호사는 상대의 심리를 읽는 '허허실실' 전략으로 맞섰다. 방심을 유도한 뒤 빈틈을 노리는 전술로, 상대의 과감한 선택을 끌어내는 심리전을 펼친 것. 경기 중 위기를 맞기도 했지만, 끝까지 집중력을 잃지 않은 양나래 변호사는 마지막 보물을 차지하며 극적인 대역전극을 완성했다.아쉽게 패배하며 2연승 도전에 실패한 박성웅은 "연기할 때를 제외하면 이런 기분은 오랜만이다. 정말 재미있었고, 게임은 승자와 패자가 있을 뿐이다. 즐기는 패자가 됐다"고 소감을 밝혔다. 양나래 변호사는 우승의 증표인 시드와 함께 1000만 원의 상금을 획득했다.방송 말미에는 예상치 못한 도전자가 등장했다. 아이브 가을이 다음 플레이어로 출격을 예고한 것. 양나래 변호사는 "가보자고"라며 2연승 도전을 선언했다. 양 변호사와 가을의 새로운 1:1 뇌지컬 매치가 성사되며 다음 방송을 향한 궁금증을 더했다.'데스게임'은 단 한 판으로 승부가 결정되는 1대1 뇌지컬 끝장 매치로, 매주 수요일 오후 5시 넷플릭스를 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr