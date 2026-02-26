사진=KBS2

KBS 2TV '살림하는 남자들'(이하 '살림남')이 6개월간의 편성 이동을 마치고 다시 토요일 밤 9시 20분으로 돌아온다. 과거 12주 연속 토요일 예능 1위를 기록했던 상징적인 시간대로 돌아오는 이번 개편은 단순한 편성 이동을 넘어, '진짜 가족 이야기'라는 차별화된 서사를 통해 주말 예능 판도에 변화를 예고하고 있다.2017년 첫 방송 이후 KBS의 간판 예능으로 우뚝 선 '살림남'은 단순한 관찰을 넘어 출연진의 실제 삶과 관계의 궤적을 기록해 온 '성장형 예능'이다. 9년이라는 시간 동안 일상의 웃음과 갈등, 그리고 그 안에서 피어나는 관계의 변화를 꾸준히 담아내며 프로그램 고유의 색깔을 또렷하게 다져왔다.그 중심에는 세대를 아우르는 깊이 있는 가족 이야기가 있다. 오빠 박서진과 동생 효정의 투닥거리는 현실 남매 케미와 부모 자식 간의 애틋한 가족애는 전 세대에게 묵직한 감동을 선사한다. 특히 합류 2주년을 지나며 더욱 단단해진 박서진 일가의 서사는 '성장형 가족 예능'의 면모를 여실히 보여주는 대목이다.여기에 어머니의 치매 초기 진단으로 인한 자식으로서의 아픔과 걱정, 3대가 함께 살며 겪는 육아 고충과 생활 방식의 차이 등을 가감 없이 보여준 이민우의 에피소드는 현대 가족이 마주한 현실적인 고민을 관통하며 큰 공감을 끌어냈다. 이처럼 '살림남'은 출연진의 인생 변곡점과 굴곡을 시청자와 함께 공유하며 사회적 공감대를 형성하고 있다.'살림남'의 강점은 실제 삶의 변화가 곧 화제성으로 이어진다는 점이다. 지상렬과 신보람의 연애 서사는 '살림남 1호 공식 커플'로 이어지며 현실감 있는 몰입도를 만들어냈다. 방송 이후 두 사람의 관계 진전에 대한 관심이 이어지며 온라인상에서도 뜨거운 반응을 얻고 있다.특히 이민우는 '살림남'과 함께하며 인생의 커다란 변곡점을 맞이해 화제의 중심에 섰다. 방송을 통해 진정성 있는 일상을 공유해온 그는 결혼의 결실과 함께 2세 소식까지 전하며 시청자들로부터 뜨거운 축하를 받았다. 출연자의 인생 2막과 새로운 생명의 탄생 과정을 가감 없이 보여주는 이러한 '리얼 서사'는 시청자들에게 단순한 재미를 넘어 진한 여운을 남기고 있다.앞으로 오직 '살림남'에서만 만날 수 있는 독점 에피소드들이 베일을 벗을 예정이다. 오는 28일 방송에서는 24살에 결혼했다고 알려진 MC 이요원의 일상과 아들이 예능 최초로 공개될 예정이다. '엄마' 이요원의 진솔한 모습에 시청자들의 이목이 집중되고 있다. 또한 3월 결혼을 앞둔 이민우의 결혼식 현장도 단독 공개를 앞두고 있다. 2세 탄생의 축복을 알리며 큰 응원을 받았던 이민우인 만큼 이번 결혼식 공개는 그가 '살림남'과 함께한 여정 속 소중한 결실을 맺는 뜻깊은 장면이 될 전망이다.여기에 프로그램에 신선한 활력을 불어넣을 새로운 '살림남'의 합류까지 예고되며, 한층 다채로워진 서사로 깊은 공감과 울림을 더할 것으로 기대를 모은다.제작진은 "더욱 진솔하고 풍성한 이야기로 시청자들을 찾아뵐 것"이라며 "가족 간의 끈끈한 유대감과 현실적인 삶의 모습, 그리고 최초로 공개되는 특별한 일상들이 어우러질 따뜻한 주말 저녁을 기대해 달라"고 전했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr