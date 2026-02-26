사진=tvN

사진=tvN

사진=tvN

유재석의 작은 배려에 보인 박지훈의 반응이 팬들 사이에서 화제되고 있다.지난 25일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 영화 '왕과 사는 남자'로 상업 영화 데뷔와 동시에 새로운 전성기를 연 박지훈이 게스트로 출연했다. 20대 중반 나이에 아이돌, 드라마, 영화까지 전부 정상의 인기를 경험한 그는 이날 방송에서 자신의 지난 시간을 유재석과 함께 돌아봤다.박지훈은 2017년 Mnet 오디션 프로그램 '프로듀스 101 시즌2'를 통해 대중에게 강렬한 인상을 남겼다. 시그널 송 무대에서 선보인 윙크 엔딩은 폭발적인 반응을 이끌었고, 1차 순위 발표식에서는 101명 연습생 가운데 유일하게 100만 표를 돌파하며 1위를 기록했다. 이후에도 단 한 번도 3위 아래로 내려간 적 없이 최종 2위로 워너원에 합류했다.워너원 활동으로 가요계를 뒤흔든 그는 그룹 종료 이후 솔로 가수와 배우를 병행하며 활동 영역을 넓혔다. 앞서 그는 2006년 MBC 드라마 '주몽'에 출연했던 아역 배우 출신으로, 일찌감치 연예계에 발을 들였다. 이후 출연한 작품들에서도 안정적인 연기력을 보여줬고, 2022년 공개된 웨이브 '약한영웅 Class 1'에서 주연을 맡아 대체 불가한 존재감을 인정받았다.3년 만에 선보인 '약한영웅' 시즌2 역시 큰 호응을 얻으며 배우로서의 입지를 굳혔다. 이어 올해 장항준 감독의 영화 '왕과 사는 남자'를 통해 처음으로 상업 영화에 도전했고 단종 역을 맡아 "단종 역은 박지훈이었어야만 했다"는 찬사를 들으며 또 한 번 커리어의 정점을 찍고 있다.이날 방송에서는 소소한 장면 하나가 눈길을 끌었다. MC 유재석이 박지훈의 눈 밑에 떨어진 속눈썹을 발견하고 조심스럽게 떼어준 것. 이에 박지훈은 살짝 부끄러워하는 듯한 미묘한 표정을 지어 시청자들의 웃음을 자아냈다.한편 영화관입장권 통합전산망에 따르면 지난 25일 '왕과 사는 남자'는 박스오피스 1위에 올랐다. 일일 관객 수는 30만 9574명으로, 전날보다 약 11만 명 이상 관객이 늘었다. 이는 문화가 있는 날(매달 마지막 수요일에 문화시설 할인·무료 이용을 제공하는 제도)의 영향으로 해석된다. 누적 관객 수는 652만 8519명을 기록했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr