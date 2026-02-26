사진=심은우 SNS

배우 심은우가 서울 연희동에 위치한 이효리의 요가원을 방문했다.심은우는 지난 25일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 벚꽃을 상징하는 이모티콘 하나에 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 심은우가 요가원에서 준 차를 건네받은 모습. 게시물에 이효리의 요가 학원인 '아난다 효리' 계정을 태그해 눈길을 끌었다.심은우는 지난해 10월 이효리의 요가원에 대해 "적당한 낯선 공기, 수련에 집중하기 좋아요"라며 방문을 인증했다.앞서 심은우는 지난해 11월 자신의 SNS에 한 수간생의 후기를 공유했다. 이 수강생은 "없어지기 전에 한 번은 와야지 했는데 고마워요 은우쌤"이라며 심은우의 요가 학원 계정을 태그해 파업을 암시했다. 심은우는 이효리보다 앞서 서울 종로구에서 요가원을 운영해왔다.한편 심은우는 2021년 중학교 동창이라고 주장한 A씨의 폭로로 학교폭력 가해자라는 의혹에 휩싸인 바 있다. 심은우는 지난해 3월 수사 과정에서 "학교폭력 가해자가 아니라는 증거들이 나왔고, 수사 결과에도 명시돼 있다"는 공식 입장을 표명하며 누명을 벗었다.이후 심은우는 지난해 7월 자신의 유튜브 채널을 통해 "5년 동안 오디션을 딱 1번 봤다"며 "배우로서 다시 여러분들에게 좋은 모습을 보여드릴 기회가 오면 좋겠고, 너무 오래 쉬었기 때문에 그만 쉬고 싶다"라며 복귀를 호소하기도 했다.현재는 단편영화와 연극으로 복귀해 서서히 활동 반경을 넓히고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr