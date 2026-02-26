사진제공=넷플릭스

가수 겸 배우 지수가 연기력 논란에 대한 생각을 밝혔다.넷플릭스 드라마 ‘월간남친’ 제작발표회가 26일 서울 동대문 JW 메리어트 호텔에서 진행됐다. 이날 행사에는 배우 서인국과 지수를 포함해 김정식 감독이 참석했다.‘월간남친’은 현실 생활에 지친 웹툰 PD 미래(지수)가 가상 연애 시뮬레이션으로 남자친구를 ‘월간 구독’하고 데이트를 체험하는 이야기다.이날 지수는 “아무래도 다양한 역할을 하니까 이번에 더 좋은 모습을 보여드릴 수 있게 감독님과 이야기를 많이 나눴다”라며 “나와 같은 나이대 캐릭터라 맞는 옷처럼 할 수 없는 방법이 있을까 고민했다. 착붙 캐릭터, 잘 어울렸다고 이야기해 줬으면 좋겠다”고 말했다.앞서 지수는 JTBC '설강화', 쿠팡플레이 '뉴토피아' 등에서 부정확한 발음, 어색한 표정 등으로 연기력 논란에 휩싸인 바 있다.김 감독은 “정말 지수가 진짜 노력을 많이 했다. 여러 설정과 캐릭터를 잘 소화했다. 드라마 속 캐릭터가 성장하는 모습, 배우 지수가 성장한 모습을 보여줄 수 있을 것”이라며 “노력이 재능을 이겼다”고 여러 번 강조했다.작품은 내달 6일 넷플릭스에 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr