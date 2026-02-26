'52세' 김성수, ♥12살 연하와 핑크빛 결실…바닷가 데이트 포착, "시작하는 느낌" ('신랑수업2')

사진=텐아시아DB, 채널A

김성수(52)의 바닷가 데이트를 담은 티저를 깜짝 공개했다.채널A 예능 ‘신랑수업2’가 오는 3월 19일 첫 방송된다. 26일 제작진은 ‘신랑즈’ 김성수와 박소윤의 설렘 가득한 데이트 현장을 담은 티저를 선보여 본방송에 대한 기대감을 높였다.김성수는 지난 해 12월 ‘신랑수업’을 통해 12살 연하의 쇼호스트 박소윤과 소개팅을 하며 핑크빛 만남을 이어가 뜨거운 화제를 모았다. 약 3개월 만에 ‘신랑수업2’를 통해 돌아온 김성수는 박소윤과 더욱 발전된 연애 이야기를 보여줄 예정이다.김성수는 티저에서 더욱 댄디하고 슬림해진 모습으로 등장했다. 이어 그는 “3월 19일 우리의 이야기는 여기서부터 시작된다”라며 ‘신랑수업2’의 새 출발을 알리고, “소윤 씨랑 꼭 여행 오고 싶었어요”라는 말로 박소윤과 더욱 깊어질 데이트를 예고한다.김성수는 박소윤과 바닷가에서 진짜 연인 같은 분위기를 풍기며 데이트를 하고, 자신의 속마음을 내레이션으로 풀어낸다. 그는 “처음에는 다 어색하잖아요. 근데 바다를 보고 맛있는 밥도 먹고, 그러다 말없이 손도 잡고”라고 말한다. 이어 그가 박소윤의 손을 슬쩍 잡는 ‘심쿵 모먼트’가 포착됐다. 김성수는 숙소에서 박소윤의 무릎을 베고 눕는가 하면, 커플 잠옷을 입고 다정히 서로를 바라보는 모습으로 ‘초스피드 관계 진전’을 예감케 한다.마지막으로 김성수는 “같은 잠옷을 입고 한참을 같이 웃다가, 어느새 진짜로 시작하는 것 같은 느낌”이라는 스윗한 멘트와 함께 “진짜 사랑의 모든 것. 신랑수업 그 두 번째 이야기”라면서 티저를 마무리했다.'신랑수업2'는 다음달 19일 오후 10시 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr